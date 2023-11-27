Які компанії стали лідерами українського опту під час великої війни — Finance.ua

Які компанії стали лідерами українського опту під час великої війни Сьогодні 11:06 — Фондовий ринок

Які компанії стали лідерами українського опту під час великої війни

Згідно з даними Індексу Опендатабот , майже половина з топ-10 найуспішніших українських оптовиків — це бізнеси, які займаються торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Про це повідомляється на сайті Опендатабот.

До топ-10 Індексу в сфері оптової торгівлі потрапили компанії Окко, WOG, Вест Петрол Маркет (паливо) та ДТЕК Трейдінг, який здійснює торгівлю енергетичними продуктами.

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У переліку також наявні бізнеси, що продають тютюн (Тедіс Україна та Філіп Морріс сейлз енд дистриб’юшн). Лише дві компанії з переліку продають продукти: МХП (м'ясо) та Кернел Трейд (зерно).

До Індексу також потрапили фармкомпанія Оптіма Фарм та Метінвест-СМЦ. Разом ці бізнеси торік заробили 458,95 млрд грн.

Інфографіка: Опендатабот

Хто в топ-10

Незмінним лідером оптової торгівлі другий рік поспіль є Кернел Трейд, яка входить до групи Кернел Андрія Веревського. У 2022 році дохід компанії склав 67,92 млрд грн — на 21% менше порівняно з 2021 (85,79 млрд грн).

З доходом у 67,29 млрд грн до 2 позиції рейтингу просунулася ОККО (Антонов Віталій Борисович, Універсальна інвестиційна група — УІГ). Заробітки компанії зросли в 1,6 разів за рік у 2022.

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Топ-3 замикає тютюнова компанія Тедіс Україна Бориса Кауфмана. Торік компанія збільшила свій дохід на 7% та заробила 64,95 млрд грн. Варто зазначити, що водночас дохід ще однієї компанії Індексу, яка спеціалізуються на оптовій торгівлі тютюном — Філіп Морріс сейлз енд дістріб'юшн (українська філія міжнародного виробника тютюнової продукції Phillip Morris International) — скоротився на 15% у 2022.

Четверте місце Індексу посідає компанія МХП Юрія Косюка. Ця компанія спеціалізується на оптовій торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами. Її дохід у 2022 році склав 46,73 млрд грн та майже не змінився порівняно з 2021 (46 млрд грн).

На п’ятому місці переліку опинилась компанія Оптіма Фарм Андрія Губського. У 2022 році доходи компанії зменшилися на 4% й склали 44,34 млрд грн.

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Найбільший приріст доходу — в 1,8 рази за рік — отримала компанія ДТЕК Трейдінг Ріната Ахметова. Дохід цієї компанії у 36,68 млрд грн дозволив піднятися з 18 місця у рейтингу 2021 на 7 у рейтингу 2022.

А ось в іншої компанії Ахметова з топ-10 — Метінвест-СМЦ доходи скоротилися на 42% (2021 — 51,39 млрд грн, 2022 — 29,86 млрд грн).

Кого повномасштабна війна витіснила з топ-10

Топ-10 українських оптовиків зазнав суттєвих змін порівняно з 2021.

Торік з переліку вибули 2 компанії, які спеціалізуються на торгівлі енергетичними продуктами. Йдеться про пов’язану з Коломойським компанію Юнайтед Енерджі, яка до початку повномасштабної війни була другою за заробітками в країні. Торік Юнайтед Енерджі отримала дохід у 3,6 рази менше порівняно з 2021 (17,24 млрд грн) та втратила 19 пунктів рейтингу.

Також до топу не потрапив Хім-Трейд (Дмитро Фірташ). Зменшивши в 1,4 рази свій дохід, компанія опустилася на 12 позицію у рейтингу.

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Також з десятки вибули два бізнеси, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном: Нібулон (Андрій Вадатурський). Доходи компанії у торік зменшилися у 2,7 рази до 2021, а значна частка потужностей та обладнання досі перебуває в окупації.

АДМ-Юкрейн (дочірнє підприємство міжнародної агропромислової корпорації Archer Daniels Midland Company): їх дохід скоротився у 1,5 рази до 2021.

Сукупний дохід компаній топ-10 оптової торгівлі у 2022 зменшився на 10% у порівнянні з топ-10 у 2021 року.

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