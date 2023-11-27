Де буде інтернет під час блекаутів: у Києві запустили інтерактивну мапу провайдерів — Finance.ua

Де буде інтернет під час блекаутів: у Києві запустили інтерактивну мапу провайдерів Вчора 15:05 — Особисті фінанси

Де буде інтернет під час блекаутів: у Києві запустили інтерактивну мапу провайдерів

Міністерство цифрової трансформації і ЛУН створили інтерактивну мапу інтернет-провайдерів, за допомогою якої українці зможуть дізнатися, скільки часу забезпечить інтернет-провайдер у разі відключень електрики.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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«Це дасть змогу українцям краще підготуватися до зими й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн. Зараз мапа доступна для жителів Києва. У планах — масштабувати її на інші великі міста України. Щоб кожен міг залишатися онлайн до 72 годин навіть в умовах відключень електрики», — сказано в повідомленні.

На інтерактивній онлайн-мапі можна:

перевірити готовність вашого провайдера до відключень електрики;

знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;

дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;

звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень.

Крім того, зможете залишити фідбек та вказати, чи доступний інтернет від вашого провайдера під час відключень. Ваш відгук відображатиметься для інших користувачів.

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Нагадаємо, українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень.

Аналітики Picodi Україна перевірили цінники 364 інтернет-провайдерів у 85 країнах світу та склали рейтинг країн з найдешевшим і найдорожчим доступом до інтернету. Україна посіла друге місце в рейтингу за дешевизною — за 100 Мбіт/с ми платимо близько 223 ₴ на місяць. Серед українських інтернет-провайдерів ця швидкість є найпопулярнішою, як і в середньому в світі.

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