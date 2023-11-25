Інтернет без світла протягом 3 днів: українські провайдери переходять на нову технологію — Finance.ua

Інтернет без світла протягом 3 днів: українські провайдери переходять на нову технологію Сьогодні 07:22 — Технології&Авто

Інтернет без світла протягом 3 днів: українські провайдери переходять на нову технологію

Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень.

Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів. Раджу кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет. Це основа вашої ефективності взимку», — сказано в повідомленні.

Для цього потрібно:

уточнити у свого провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь вас не влаштує, знайдіть найближчого й подайте заявку на підключення;

забезпечте Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Нагадаємо, аналітики Picodi Україна перевірили цінники 364 інтернет-провайдерів у 85 країнах світу та склали рейтинг країн з найдешевшим і найдорожчим доступом до інтернету. Україна посіла друге місце в рейтингу за дешевизною — за 100 Мбіт/с ми платимо близько 223 ₴ на місяць. Серед українських інтернет-провайдерів ця швидкість є найпопулярнішою, як і в середньому в світі.

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