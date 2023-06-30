Які країни мають найдоступніший та найкращий інтернет — Finance.ua

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Які країни мають найдоступніший та найкращий інтернет

Технології&Авто
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Які країни мають найдоступніший та найкращий інтернет
Які країни мають найдоступніший та найкращий інтернет
Інтернет став необхідною складовою нашого повсякденного життя. Він дозволяє нам залишатися на зв’язку зі світом, знайомитися з новими ідеями та відкривати нові можливості. Однак рівень доступності та якість інтернету можуть значно варіюватися залежно від країни.
Speka за допомогою Statista розповідає, в яких країнах найкращий інтернет та де він найдоступніший.
26 червня 2023 року Білий дім оголосив про ініціативу зі створення високошвидкісного інтернету вартістю понад $42 млрд, яка має на меті забезпечити швидким підключенням кожну родину до 2030 року.
Де США потенційно дещо відстають, то це у доступності широкосмугового зв’язку загалом. Згідно зі звітом ОЕСР, у 2022 році на 100 жителів США припадало 38 широкосмугових підключень порівняно з 41−47 у деяких європейських країнах. Це може бути пов’язано з недостатньою доступністю широкосмугового зв’язку, який визначається як будь-яке DSL, кабельне, оптоволоконне чи фіксоване бездротове з'єднання зі швидкістю завантаження щонайменше 0,256 Мбіт/с або через недостатнє використання.
Інфографіка: Speka
Інфографіка: Speka
Лідер швидкості та використання інтернету з країн ОЕСР — Південна Корея, де на 100 жителів припадає 45 широкосмугових ліній, з яких 99% — швидкісні.
Подібний рівень використання — понад 90% високошвидкісних з'єднань — є у Бельгії, Португалії, Швейцарії, Нідерландах та Швеції. Дані щодо Японії відсутні.
Країни з високою швидкістю інтернету, але дещо нижчим рівнем використання широкосмугового зв’язку, як у США, — це Ісландія, Угорщина, Чилі, Австралія та Нова Зеландія, що свідчить про те, що великим країнам та/або країнам з великими сільськими територіями важче досягти всезагального доступу до швидкісного широкосмугового зв’язку.
Інфографіка: Speka
Інфографіка: Speka
Хоча латиноамериканські країни у рейтингу, як-от Колумбія, можуть випередити деякі європейські за швидкістю, доступність і використання інтернету у цих країнах набагато нижчі. Багато країн, що посідають високі позиції за швидкісним інтернетом, також добре показали себе в окремому рейтингу: частка волоконно-оптичних з'єднань, які можуть досягати швидкості приблизно 1 Гбіт/с.

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За матеріалами:
speka.media
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