День финансов: международные резервы и последствия невыполнения программ МВФ и Facility Сегодня 17:39

Во вторник, 7 апреля, мы расскажем на сколько Украине хватит денег и как присоединение Украины к SEPA повлияет на переводы средств.

📜 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Оно находится Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Оно находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Спасибо за доверие!

Присоединение Украины к SEPA

Украина готовится к одному из самых масштабных финансовых сдвигов за последние годы — присоединению к единой зоне платежей в евро (SEPA). В новой статье мы разобрали все детали:

Международные резервы Украины сократились

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2026 года составили около $52 млрд. В марте они уменьшились на 5,0%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

На сколько Украине хватит денег

Эксперты консорциума RRR4U оценили потенциальные финансовые последствия невыполнения Украиной действующей программы сотрудничества с МВФ и программы финансирования ЕС Ukraine Facility. Они определили четыре возможных сценария развития событий.

Также аналитики рассказали , что происходит на валютном рынке. При этом эксперт сообщил , сколько будет стоить 100 долларов и 100 евро перед Пасхой.

Кто и почему блокируют карты украинцев

Об этом сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин. В большинстве случаев банк принимает решение о блокировании счета клиента, поэтому обращаться необходимо именно в банк. Подробности здесь

Военный сбор

на три года после завершения войны. Верховная Рада Украины 7 апреля приняла в целом законопроект № 15110, предусматривающий продление действия военного сбора

Также в Минобороны прокомментировали информацию о новом статусе «оперативный резерв» в «Резерв+».

Выплаты для энергетиков и коммунальщиков

В государственную программу поддержки предприятий, привлекавшихся к ликвидации последствий российских обстрелов, добавлены две новые категории получателей. Подать список сотрудников в рассрочку 20 тыс. грн можно до 15 апреля в «Дії».

Какие цены на дома в Киеве и пригороде

Сейчас большой спрос именно на дома как в пригороде, так и в столице, ведь после тяжелой зимы в мегаполисе многие решили выехать за пределы города. Мы подробно разобрали, где дешевле купить, а где дороже, и от чего это зависит, изучив инфографику ЛУН.

Монета НБУ к Пасхе и новая марка Укрпочты

🏛️Национальный банк Украины в пасхальные праздники вводит в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен. Она продолжает серию «Украинское наследие» — «Пасхальная радость. Писанка и изготовлена ​​из серебра.

🧧Укрпочта 10 апреля вводит в обращение марку «Вареники с вишней». Новый почтовый выпуск продолжает серию марок «Национальные блюда». Кстати, график как будет работать Укрпочта и Новая почта на Пасхальные праздники здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.