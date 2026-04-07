Сколько будет стоить 100 долларов и 100 евро перед Пасхой

В первой половине апреля ожидается относительная предсказуемость. Наличный рынок может выглядеть более нервным, но Национальный банк будет поддерживать общую стабильность.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой рассказал , что одним из главных факторов, которые будут влиять на курс валют, станут международные события и цены на топливо.

Читайте также Эксперт дал прогноз курса доллара и евро на 6−10 апреля

Курс доллара в Украине до 12 апреля будет находиться в пределах 43,7−44,25 грн на межбанковском рынке и 43,5−44,5 грн на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнах в этот период будет стоить в пределах 4350−4450 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдется украинцам в 43 500−44 500 гривен.

Читайте также НБУ смягчил ряд валютных ограничений

Кроме того, банкир ожидает, что курс евро в Украине будет находиться в пределах 49,5−52 грн на межбанковском рынке и 50,5−52 грн на наличном рынке.

100 евро в гривнах будут стоить в пределах 5050−5200 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся украинцам в 50 500−52 000 гривен.

Справка Finance.ua:

Аналитики ICU отмечают, что с начала года гривна уже девальвировала примерно на 4%, что существенно контрастирует с минимальными колебаниями в прошлом году.

В ICU сохраняют прогноз курса гривны на конец года на уровне около 45 грн/$. «Даже если мы не правы и гривна девальвирует больше, риски девальвации более 15% пока выглядят малореалистичными», — отметили эксперты.

Ранее Finance.ua со ссылкой на ICU писал, что на прошлой неделе Национальный банк Украины продал самый большой с начала года объем валюты, чтобы удержать курс гривны ниже уровня 44 грн за доллар.

