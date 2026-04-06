Эксперт дал прогноз курса доллара и евро на 6−10 апреля

Перспективы завершения войны США и Израиля против Ирана остаются туманными, а блокирование Ормузского пролива продолжается. Это приводит к сохранению высоких цен на нефть и удорожанию логистики, что серьезно «бьет» по мировой экономике.
Как мировой кризис отразится на курсах доллара и евро в Украине, рассказывает финансовый эксперт Алексей Козырев.
По его словам, статистика ежедневных сделок, зарегистрированных по системе Bloomberg в этот период, по моему прогнозу, будет в пределах от $220 до $340 млн.
А вот основными покупателями валюты в эти дни будут импортеры энергоносителей, обеспечивающие оборону компании, а также ритейлеры товаров народного потребления. Среди продавцов валюты будут преобладать аграрии и IT-сектор. А главным продавцом останется НБУ. Благодаря интервенциям Нацбанка, ситуация на межбанке останется под полным контролем регулятора.
Что касается межбанка, то при прогнозируемом коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в период с 6 по 10 апреля в пределах от 1,143 до 1,171 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 43,20 до 44 гривен — по моему прогнозу. 49,90 до 50,90 грн.

Наличный рынок

Обменники и большинство банков на этой неделе будут работать со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек и евро в пределах до 20−50 копеек. Часть обменников в оживленных торговых точках, где потребность в гривне у граждан максимальная, будут выставлять по доллару и евро спред в пределах до 1 гривны.

Доллар

Курс покупки и продажи наличного доллара в период с 6 по 10 апреля в банках будет в пределах коридора от 43,10 до 44,20 грн, а в обменных пунктах финкомпаний — 43,15−44,15 грн.

Евро

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 49,80 до 51,10 грн., а в обменных пунктах — от 49,90 до 51,00 грн.
Напомним, в марте 2026 года чистая покупка иностранной валюты населением выросла в 1,9 раза и составила 1,019 млрд долларов в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Объем покупки безналичной валюты в марте составил 438 млн долларов, в то время как продажа — 387 млн ​​долларов.
В январе-феврале 2026 года банки ввезли в Украину наличную иностранную валюту на сумму 1,7 млрд долларов в эквиваленте.
Также ранее эксперты дали советы, в какой валюте лучше хранить деньги.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
