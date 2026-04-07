0 800 307 555
Как будет работать Укрпочта на Новая почта на Пасхальные праздники

Как будет работать Укрпочта на Новая почта на Пасхальные праздники
Как будет работать Укрпочта на Новая почта на Пасхальные праздники
Укрпочта и Новая почта показали режим работы отделений в период пасхальных праздников.

Укрпочта

  • 11 и 13 апреля отделения будут работать по обычному графику.
  • 12 апреля, на Пасху, отделения начнут работу в 12:00 и дальше будут работать по стандартному графику.

Новая почта

Компания Новая почта сообщила о графиках работы по праздникам.
  • 11 апреля — работает в обычном режиме.
  • 12 апреля — сокращенный день: с 10:00 до 16:00.
  • 13 апреля — по стандартному графику.
График работы своего отделения проверяйте в мобильном приложении или на сайте https://novaposhta.ua
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
