Как будет работать Укрпочта на Новая почта на Пасхальные праздники

Укрпочта и Новая почта показали режим работы отделений в период пасхальных праздников.

Укрпочта

11 и 13 апреля отделения будут работать по обычному графику.

12 апреля, на Пасху, отделения начнут работу в 12:00 и дальше будут работать по стандартному графику.

Новая почта

Компания Новая почта сообщила о графиках работы по праздникам.

11 апреля — работает в обычном режиме.

12 апреля — сокращенный день: с 10:00 до 16:00.

13 апреля — по стандартному графику.

График работы своего отделения проверяйте в мобильном приложении или на сайте https://novaposhta.ua

