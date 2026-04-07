Как будет работать Укрпочта на Новая почта на Пасхальные праздники
Укрпочта и Новая почта показали режим работы отделений в период пасхальных праздников.
Укрпочта
- 11 и 13 апреля отделения будут работать по обычному графику.
- 12 апреля, на Пасху, отделения начнут работу в 12:00 и дальше будут работать по стандартному графику.
Новая почта
Компания Новая почта сообщила о графиках работы по праздникам.
- 11 апреля — работает в обычном режиме.
- 12 апреля — сокращенный день: с 10:00 до 16:00.
- 13 апреля — по стандартному графику.
График работы своего отделения проверяйте в мобильном приложении или на сайте https://novaposhta.ua
