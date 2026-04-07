Международные резервы Украины сократились на 5%: НБУ назвал причины Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2026 года составили около $52 млрд. В марте они уменьшились на 5,0%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — сказано в сообщении.

Динамику резервов в марте 2026 года определял ряд факторов

1. Операции Национального банка на валютном рынке.

Согласно балансовым данным НБУ в марте продал на валютном рынке $4,77 млрд.

2. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в марте поступило $3,05 млрд, в том числе:

$1,52 млрд — от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF);

$1,47 млрд — через счета Всемирного банка;

$50,5 млн — от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $123,3 млн, в том числе:

$59,4 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$6,1 млн — обслуживание долга перед ЕС;

$5,2 млн — обслуживание ОВГЗ;

$52,6 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $260,0 млн.

3. Переоценка денежных инструментов (в итоге конфигурации рыночной стоимости и курсов валют).

В марте из-за переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на $656,2 млн, что обусловлено укреплением доллара по отношению к другим резервным валютам и снижением цены на золото.

