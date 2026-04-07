Международные резервы Украины сократились на 5%: НБУ назвал причины
Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2026 года составили около $52 млрд. В марте они уменьшились на 5,0%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — сказано в сообщении.
Динамику резервов в марте 2026 года определял ряд факторов
1. Операции Национального банка на валютном рынке.
Согласно балансовым данным НБУ в марте продал на валютном рынке $4,77 млрд.
2. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в марте поступило $3,05 млрд, в том числе:
- $1,52 млрд — от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF);
- $1,47 млрд — через счета Всемирного банка;
- $50,5 млн — от размещения валютных ОВГЗ.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $123,3 млн, в том числе:
- $59,4 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $6,1 млн — обслуживание долга перед ЕС;
- $5,2 млн — обслуживание ОВГЗ;
- $52,6 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $260,0 млн.
3. Переоценка денежных инструментов (в итоге конфигурации рыночной стоимости и курсов валют).
В марте из-за переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на $656,2 млн, что обусловлено укреплением доллара по отношению к другим резервным валютам и снижением цены на золото.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта.
