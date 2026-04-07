НБУ вводит в обращение новую памятную монету к пасхальным праздникам
Национальный банк Украины к пасхальным праздникам вводит в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен. Она продолжает серию «Украинское наследие» — «Пасхальная радость. Писанка» и изготовлена из серебра.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Монета посвящена украинской росписи. Это декоративное искусство, в котором воплощается многовековая культура и художественное мастерство украинцев, в 2024 году было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
О монете
Монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г. Украшена эмалью и патинированием. Ее номинал — 10 гривен.
Аверс монеты разделен на четыре сектора линиями, образующими крест — сакральный знак, символизирующий единство бытия, совмещая небо и землю. Каждый сектор представляет Полесье и содержит орнаменты, характерные для этого региона:
- Ровенщина — волны, сетка и грабельки;
- Волынь — фрагмент звезды, точки, грабельки, солнца и волны;
- Житомирщина — грабельки и солнце;
- Киевщина — спирали и сетка.
Каждый из этих элементов орнамента имеет глубокое символическое значение:
- солнце и звезда — воплощение света, животворной энергии, развития и благополучия; волны символизируют воду, долголетие и плодовитость;
- спирали — знак бесконечности, защиты от злых духов и вечного течения жизни;
- сетка — связь между мирами;
- грабельки — архаический символ дождя;
- точки — это зерно, что означает зарождение новой жизни и продолжение рода.
На реверсе изображена писанка с традиционным орнаментом Черниговщины (Полесье) — роза (звезда). Она символизирует солнце, огонь и свет, олицетворяющие жизнь, благополучие, энергию и весеннее пробуждение природы.
Символику мотива реверса дополняют цвета: красный — символ силы, здоровья и энергии, традиционно считавшийся мощным оберегом; черный — символ земли, плодородия, памяти рода и защиты.
Дизайн — Александра Кучинская.
Тираж — до 15 000 штук.
Где купить монету
Купить монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 7 апреля 2026 года. Также монету будут реализовывать банки-дистрибьюторы.
