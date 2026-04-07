Укрпочта вводит в обращение 10 апреля новую марку (фото)

Укрпочта 10 апреля вводит в обращение марку «Вареники с вишней». Новый почтовый выпуск продолжает серию марок «Национальные блюда».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Описание

Марка «Вареники с вишней» имеет номинал U и ею можно оплатить услуги почтовой связи по Украине и за границу. В последнем случае требуется большее количество марок.

Почтовый набор включает в себя: лист «Вареники с вишней», художественный конверт формата С6 и карточку.

Фото Укрпошта

Характеристика

Формат марки — 40,5×30 мм.

Формат листа — 156×139 мм.

Номинал марки U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).

Тираж марки — 630 000 пр.

Тираж КПД — 15 000 пр., карточки — 15 000 пр., папки — 350 пр.

Способ печати — офсет.

Марка напечатана на ПК «Украина».

Художница марки, КПД, карточки, папки — Наталья Кохаль, ШПД — Оксана Шуклинова.

Ранее Finance.ua писал, что Укрпочта представила новую почтовую марку, посвященную 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Торжественное погашение произошло при участии бойцов подразделения.

Еще раньше «Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами. Ко Дню Украинской Государственности «Укрпочта» выпустила новую марку «Будет тебе, поразит, как ведьма скажет».

