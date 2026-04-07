0 800 307 555
ру
Укрпочта вводит в обращение 10 апреля новую марку (фото)

Фондовый рынок
50
Укрпочта 10 апреля вводит в обращение марку «Вареники с вишней». Новый почтовый выпуск продолжает серию марок «Национальные блюда».
Об этом сообщает пресс-служба компании.

Описание

Марка «Вареники с вишней» имеет номинал U и ею можно оплатить услуги почтовой связи по Украине и за границу. В последнем случае требуется большее количество марок.
Почтовый набор включает в себя: лист «Вареники с вишней», художественный конверт формата С6 и карточку.
Фото Укрпошта

Характеристика

  • Формат марки — 40,5×30 мм.
  • Формат листа — 156×139 мм.
  • Номинал марки U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).
  • Тираж марки — 630 000 пр.
  • Тираж КПД — 15 000 пр., карточки — 15 000 пр., папки — 350 пр.
  • Способ печати — офсет.
  • Марка напечатана на ПК «Украина».
  • Художница марки, КПД, карточки, папки — Наталья Кохаль, ШПД — Оксана Шуклинова.
Ранее Finance.ua писал, что Укрпочта представила новую почтовую марку, посвященную 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Торжественное погашение произошло при участии бойцов подразделения.
Еще раньше «Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами. Ко Дню Украинской Государственности «Укрпочта» выпустила новую марку «Будет тебе, поразит, как ведьма скажет».
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems