Укрпочта вводит в обращение 10 апреля новую марку (фото)
Укрпочта 10 апреля вводит в обращение марку «Вареники с вишней». Новый почтовый выпуск продолжает серию марок «Национальные блюда».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Описание
Марка «Вареники с вишней» имеет номинал U и ею можно оплатить услуги почтовой связи по Украине и за границу. В последнем случае требуется большее количество марок.
Почтовый набор включает в себя: лист «Вареники с вишней», художественный конверт формата С6 и карточку.
Характеристика
- Формат марки — 40,5×30 мм.
- Формат листа — 156×139 мм.
- Номинал марки U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).
- Тираж марки — 630 000 пр.
- Тираж КПД — 15 000 пр., карточки — 15 000 пр., папки — 350 пр.
- Способ печати — офсет.
- Марка напечатана на ПК «Украина».
- Художница марки, КПД, карточки, папки — Наталья Кохаль, ШПД — Оксана Шуклинова.
Ранее Finance.ua писал, что Укрпочта представила новую почтовую марку, посвященную 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Торжественное погашение произошло при участии бойцов подразделения.
Еще раньше «Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами. Ко Дню Украинской Государственности «Укрпочта» выпустила новую марку «Будет тебе, поразит, как ведьма скажет».
Поделиться новостью
Также по теме
