Правительство расширило программу выплат для энергетиков и коммунальщиков: кто получит 20 тыс. грн Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Подать список сотрудников на выплаты в 20 тыс. грн можно до 15 апреля в Дія

В государственную программу поддержки предприятий, привлекавшихся к ликвидации последствий российских обстрелов, добавлены две новые категории получателей.

Об этом сообщает прессслужба «Дії.

«В программу внесены предприятия, которые ликвидировали последствия российских обстрелов и аварий по обращению Киевской городской и областных военных администраций или пропустили срок подачи заявлений», — говорится в сообщении.

Как это работает

Единый перечень будет содержать два списка: основной — за март и дополнительный.

В дополнительный войдут компании, которые ранее не подали своих работников или не были внесены в список. Для них не будет действовать ограничение количества работников в заявке.

Как подать заявление

Авторизируйтесь на портале «Дія» как руководитель или уполномоченное лицо. Выберите услугу и подайте заявление до 15 апреля. Если компания в списках министерств — форма откроется автоматически. Укажите данные работников: ФИО, РНОКПП, должность, счет и телефон. Подпишите заявление КЭПом.

Как только списки передадут в банк, работникам поступит пуш-сообщение в приложении Дія — это сигнал, что деньги скоро будут на счету.

20 тыс. грн. На эти выплаты правительство выделило 527,7 млн грн. В январе финансовую помощь получили более 12,3 тысяч работников. Программа продолжается, следующий транш предусмотрен за работы, выполненные в марте. Напомним, ранее Finance.ua писал , что более 14 тысяч работников были вовлечены в восстановление энергетической инфраструктуры. Для поддержки аварийно-ремонтных бригад, которые ликвидировали последствия атак и возобновляли электро- и теплоснабжение, введены доплаты в размере.

