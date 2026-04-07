Правительство расширило программу выплат для энергетиков и коммунальщиков: кто получит 20 тыс. грн

Подать список сотрудников на выплаты в 20 тыс. грн можно до 15 апреля в Дія
В государственную программу поддержки предприятий, привлекавшихся к ликвидации последствий российских обстрелов, добавлены две новые категории получателей.
Об этом сообщает прессслужба «Дії.
«В программу внесены предприятия, которые ликвидировали последствия российских обстрелов и аварий по обращению Киевской городской и областных военных администраций или пропустили срок подачи заявлений», — говорится в сообщении.
Как это работает

Единый перечень будет содержать два списка: основной — за март и дополнительный.
В дополнительный войдут компании, которые ранее не подали своих работников или не были внесены в список. Для них не будет действовать ограничение количества работников в заявке.

Как подать заявление

  1. Авторизируйтесь на портале «Дія» как руководитель или уполномоченное лицо.
  2. Выберите услугу и подайте заявление до 15 апреля.
  3. Если компания в списках министерств — форма откроется автоматически.
  4. Укажите данные работников: ФИО, РНОКПП, должность, счет и телефон.
  5. Подпишите заявление КЭПом.
Как только списки передадут в банк, работникам поступит пуш-сообщение в приложении Дія — это сигнал, что деньги скоро будут на счету.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что более 14 тысяч работников были вовлечены в восстановление энергетической инфраструктуры. Для поддержки аварийно-ремонтных бригад, которые ликвидировали последствия атак и возобновляли электро- и теплоснабжение, введены доплаты в размере 20 тыс. грн. На эти выплаты правительство выделило 527,7 млн грн. В январе финансовую помощь получили более 12,3 тысяч работников. Программа продолжается, следующий транш предусмотрен за работы, выполненные в марте.
Алена Листунова
