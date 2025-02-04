День финансов: металлы в обмен на помощь, кредитное соглашение с Великобританией, пенсионный налог в 2025 году — Finance.ua

День финансов: металлы в обмен на помощь, кредитное соглашение с Великобританией, пенсионный налог в 2025 году
Во вторник, 4 февраля, Finance.ua рассказывает о том, какие изменения произошли по «Зеленой карте» с 1 января 2025 года. Об этом говорится в новой статье:
🚙Ключевые изменения по «Зеленой карте» в 2025 году
Редкоземельные металлы в обмен на помощь. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь.
- В то же время Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины.
- Также Трамп отложил на месяц новые пошлины на товары из Мексики.
- В то же время Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на санкции США.
- Украина и Польша договорились о производстве вооружения, подписали меморандум.
- Рада ратифицировала кредитное соглашение с Великобританией на 2 млрд фунтов для обороны.
Обзор IT-рынка труда. В январе компании опубликовали на jobs.dou.ua 6445 вакансий. Это больше всего с начала полномасштабного вторжения. Против декабря добавилась 1861 вакансия. Кроме того, нынешний показатель — это на 1,4 тысячи больше, чем в январе прошлого года.
10 вакансий для специалистов без опыта. Воспользуйся возможностью получить первый опыт работы у ведущих работодателей. Если вы уже закончили или заканчиваете обучение и готовы делать первые шаги на карьерном поприще, предлагаем обратить внимание на подборку стажировок от robota.ua.
Какой процент заработной платы украинцев уходит на аренду жилья. Аналитики сравнили средние зарплаты отдельных профессий и среднюю аренду квартир в Киеве, определив процент, который составляет доля зарплаты, потраченная на аренду.
ТОП-3 самых популярных электронных сервисов. Только треть населения в Украине достаточно осведомлена о возможностях и удобстве получения госуслуг с помощью электронных сервисов. Среди бизнеса этот показатель несколько выше — почти 60% компаний ими уже пользовались.
Пенсионный налог в 2025 году. Налог на пенсию в Украине применяется только к большим пенсиям. Так что большинства пенсионеров он не касается, ведь размер минимальной пенсии в 2025 году составляет 2361 грн.
Национальный кешбэк. За первый месяц 2025 украинцы накопили 414 млн грн Национального кешбэка. Общая сумма накопленного кешбэка за два месяца составляет 850 млн грн.
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