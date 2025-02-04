День финансов: металлы в обмен на помощь, кредитное соглашение с Великобританией, пенсионный налог в 2025 году — Finance.ua

День финансов: металлы в обмен на помощь, кредитное соглашение с Великобританией, пенсионный налог в 2025 году Сегодня 17:35

Во вторник, 4 февраля, Finance.ua рассказывает о том, какие изменения произошли по «Зеленой карте» с 1 января 2025 года. Об этом говорится в новой статье:

Редкоземельные металлы в обмен на помощь. В понедельник американский президент Дональд Трамп В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил , что США хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь.

В то же время Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины.

Также Трамп отложил на месяц новые пошлины на товары из Мексики.

В то же время Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на санкции США.

Украина и Польша договорились о производстве вооружения, подписали меморандум.

Рада ратифицировала кредитное соглашение с Великобританией на 2 млрд фунтов для обороны.

Обзор IT-рынка труда. В январе компании опубликовали на jobs.dou.ua 6445 вакансий. Это больше всего с начала полномасштабного вторжения. Против декабря В январе компании опубликовали на jobs.dou.ua 6445 вакансий. Это больше всего с начала полномасштабного вторжения. Против декабря добавилась 1861 вакансия. Кроме того, нынешний показатель — это на 1,4 тысячи больше, чем в январе прошлого года.

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