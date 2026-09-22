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Новая почта начала показывать в приложении статус отделений во время тревог

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Приложение НП
Приложение НП, kosht.media
В приложении «Новая почта» теперь можно проверить, работает ли определенное отделение во время воздушной тревоги. Компания ввела новый алгоритм безопасности для отделений, терминалов, депо и других логистических объектов.

Что это значит

При воздушной тревоге отделения будут приостанавливать работу вне зависимости от типа угрозы — желтого или красного. Все рабочие процессы на объекте будут прекращаться, а работники будут переходить к ближайшему укрытию.
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В то же время, конкретное отделение или другой объект могут временно закрыть даже без официальной тревоги в городе или области, если собственная система мониторинга «Новой почты» зафиксирует потенциальную опасность.
Потому фактический статус конкретного отделения может отличаться от общей ситуации с воздушными тревогами. Проверить, работает ли нужная точка, клиент может непосредственно в приложении «Новая почта».
Новая почта начала показывать в приложении статус отделений во время тревог
Частые и длительные воздушные тревоги могут влиять на сроки доставки, поскольку останавливается не только работа отделений, но и операции на логистических объектах.
По материалам:
Кошт
Новая Почта
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