День финансов: передвижные АЗС, неотвратимость НДС для ФЛП, кредитный долг в ПриватБанке Сегодня 17:45

День финансов: Почему должникам ПриватБанка звонит Укрборг, и что делать, если вы оплатили товар, а он был уничтожен во время атаки.

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Должникам ПриватБанка звонит Укрборг

Если заемщик несколько лет назад оформлял кредитную карту в ПриватБанке и не погасил полностью задолженность, впоследствии с ним может связаться уже другая компания — Укрборг. Сам кредит при этом не возникает заново — меняется компания, которой принадлежит право требования по нему. Что нужно знать должникам — рассказываем здесь

Передвижные АЗС в прифронтовых регионах

В прифронтовых регионах Украины могут разрешить работу передвижных автозаправочных станций. Соответствующий законопроект уже подготовлен для внесения в Верховную Раду.

📦 россия продолжает массово атаковать украинские АЗС, железную дорогу, объекты критической инфраструктуры. Также российские атаки регулярно повреждают почтовые отделения и сортировочные терминалы. Вместе с ними могут быть уничтожены и посылки. Но в таком случае можно претендовать на компенсацию. Итак, что делать, если вы проплатили за товар, а он был уничтожен во время атаки, читайте в нашем новом материале:

Брак онлайн

Через приложение «Дія» расширили возможность вступать в брак онлайн. Теперь воспользоваться услугой могут также люди, которые потеряли супруга и решили создать новую семью. Для подачи заявления не нужно собирать бумажные справки и лично посещать отдел ДРАЦС. «Дія» автоматически подтягивает необходимые данные и сверяет их с государственными реестрами.

Доставка газа

Потребители в Украине продолжают получать две отдельные квитанции: за фактически потребленный объем газа и его распределение (доставку). В отличие от стоимости самого топлива, плата за доставку индивидуальна для каждого объекта. При расчете Операторы систем распределения берут в основу объемы потребления за прошлый газовый год — то есть за период с 1 октября 2025 по 30 сентября 2026 года.

Неотвратимость НДС для ФЛПов

Замминистра финансов Светлана Воробей заявила , что Украина должна ввести НДС для физических лиц-предпринимателей, поскольку этого требуют правила Европейского Союза. По ее словам, он не будет 1 млн грн, он будет 85 тыс. евро в эквиваленте.

Рынок труда

Осенью 2026 года украинский рынок труда остается дефицитным, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится. На нехватку работников оказывают влияние мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка. Даже конкурентная зарплата не всегда позволяет работодателю закрыть вакансию. Одной из причин может быть отсутствие бронирования.

Как свидетельствуют результаты исследования OLX Работа, за четыре года изменились не только уровни оплаты труда, но и структура спроса на работников. В августе 2026 года в список наиболее оплачиваемых вакансий вошли преимущественно рабочие профессии, тогда как в августе 2022-го рейтинг включал, в частности, риелтора и дальнобойщика.

По ссылке также рассказываем о 10 распространенных ошибках людей при поиске работы.

Ситуация на валютном рынке

Как рассказали аналитики ICU, на прошлой неделе гривна несколько ослабла к доллару, в то время как объем валютных интервенций Национального банка почти не изменился.

🗨️ «Мы ожидаем, что НБУ и дальше будет без ограничений удовлетворять весь избыточный спрос на валюту, коррелируя объемы интервенций с постепенным подорожанием доллара США. Поэтому, не допуская резкой девальвации гривны, НБУ будет двигаться до конца года, по нашим прогнозам, до уровня 45.8 грн/$», — прогнозируют аналитики.

Со своей стороны глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует , что в октябре курс евро в Украине будет зависеть от нескольких факторов. На стоимость европейской валюты будут влиять как ситуация на украинском валютном рынке, так и соотношение евро и доллара на мировых торгах.