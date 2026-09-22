Подготовка банков к зиме. Что будет с наличными, кредитами и отделениями во время блекаутов Сегодня 17:10 Подготовка банков к зиме. Что будет с наличными, кредитами и отделениями во время блекаутов

Воздушная тревога может остановить работу банковского отделения буквально посреди рабочего дня. Но это не значит, что клиент останется без доступа к своим деньгам. За годы полномасштабной войны мобильный банкинг превратился из дополнительного удобства в фактически цифровое отделение в смартфоне.

О том, как война меняет работу банков и привычки их клиентов, рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в новом видео на Finance.ua

Как воздушные тревоги влияют на работу банков

Ракетные и дроновые атаки влияют не только на энергетику или транспорт. Изменяется и ежедневная работа банковских отделений. По словам Мамедова, банковская система уже научилась работать при отключениях света, перебоях со связью и масштабных атак. Однако есть фактор, который невозможно обойти, — безопасность людей.

Воздушная тревога означает, что работу отделения должны быть приостановлены, а клиенты и работники — перейти в укрытие. Причем это касается всех банков независимо от их размера или формата конкретного отделения.

Поэтому клиенту не всегда следует рассчитывать на то, что необходимую операцию удастся провести непосредственно в банке.

Важность мобильного банкинга

Именно здесь в игру вступает мобильный банкинг. Через приложение клиенты могут переводить деньги, оплачивать счета, пополнять мобильный, управлять картами, открывать депозиты и обменивать валюту. В отдельных банках доступны некоторые кредитные операции.

Мамедов предполагает, что только за август на фоне частых и длительных воздушных тревог активность пользователей мобильных банковских приложений могла вырасти примерно на 15−20%. В то же время он отмечает, что это не официальная статистика, а экспертная оценка возможного изменения поведения клиентов.

Логика здесь проста: если человек несколько раз приехал в отделение и не смог получить услугу из-за тревоги, в следующий раз он, вероятнее всего, сначала проверит, можно ли решить вопрос дистанционно.

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Фактически мобильное приложение постепенно становится для клиента полноценным цифровым отделением. Через него можно:

оплачивать коммунальные услуги;

переводить средства;

проверять остаток и историю операций;

блокировать и разблокировать карту;

менять лимиты;

открывать депозиты;

обменивать валюту;

пользоваться отдельными кредитными продуктами.

В то же время клиентам следует регулярно проверять историю операций и пользоваться push-уведомлениями. Если появилось непонятное списание, карту можно оперативно заблокировать через приложение, не дожидаясь открытия отделения.

Чем опасен мобильный банкинг

Чем больше финансовых операций переходит в смартфон, тем важнее становится цифровая безопасность.

Мамедов советует загружать банковские приложения только из официальных магазинов или по ссылкам с официального сайта банка. Не стоит устанавливать «обновления банкинга», приходящие через SMS, мессенджеры или соцсети.

Также нельзя передавать посторонним PIN-код, CVV, пароль в приложение или одноразовые коды подтверждения. Работники банка не должны просить такие данные по телефону или в мессенджерах.

Осторожным следует быть и при использовании открытых Wi-Fi-сетей. Для платежей и других операций с конфиденциальной информацией лучше использовать мобильный интернет или защищенную домашнюю сеть.

Операционную систему смартфона и банковское приложение также следует своевременно обновлять. А сам телефон — защитить сложным паролем или биометрией.