Стажування лютого: 10 цікавих вакансій для фахівців без досвіду — Finance.ua

Стажування лютого: 10 цікавих вакансій для фахівців без досвіду Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Стажування лютого: 10 цікавих вакансій для фахівців без досвіду

Скористайся можливістю отримати перший досвід роботи у провідних роботодавців. Якщо ви вже закінчили або закінчуєте навчання та готові робити перші кроки на кар’єрній ниві, пропонуємо звернути увагу на добірку стажувань від robota.ua.

ProCredit Bank

Банк оголошує конкурс на посаду. Шанс отримати роботу є у студентів 4 або 5 курсів, які прагнуть здобути досвід роботи, зокрема, міжнародний, а також знають англійську (буде перевагою).

Стажування передбачає інтенсивне навчання комплексного та якісного обслуговування бізнес-клієнтів та участь у реальних перемовинах з ними. Стажисти матимуть можливість працювати full-day & half-day.

Помічник юриста (стажист) у PrimoCollect Group

📍 Львів

Міжнародна фінансова компанія відкриває вакансію. Розглядають студентів без досвіду. Майбутній стажист буде займатися супроводженням судових справ та підготовкою процесуальних документів (заяв, клопотань, пояснень) до суду. Пропонується, зокрема, корпоративне вивчення англійської мови.

Purchase order office intern у Huawei Ukraine

📍 Київ

Світовий лідер у галузі ІКТ-рішень шукає стажиста , який буде вести внутрішню комунікацію з іншими відділами та зовнішню комунікацію з клієнтами; візьме на себе фінансові та технічні обов’язки; працюватиме в системах завантаження/вивантаження документів для аудиту та аналізу, складання звітності; готуватиме технічну документацію та виставлятиме рахунки.

Якщо вас зацікавила вакансія, надсилайте резюме лише англійською мовою.

Фахівець із супроводження пацієнтів (інтерн) у «Добробут»

📍 Київ

Медична мережа запрошує в команду . Розглядають кандидатів з незакінченою середньою медичною освітою; впевнених користувачів ПК, які мають навички роботи в 1С та Doctor Eleks.

Потрібно: здійснювати телефонний супровід пацієнтів; допомагати пацієнтам після виписки зі стаціонару/візиту до клініки; допомагати формувати записи на прийом до лікаря, діагностику, виклик НД (за необхідності); роз’яснювати рекомендації та призначення лікаря (за необхідності).

Nestle Purina® Graduate Program

📍 Львів

«Nestle в Україні» запрошує студентів та випускників 4−6 курсів, які навчаються за напрямом ветеринарної медицини, до участі в першій градуатській програмі від Nestle PURINA®. На стажистів чекає унікальна програма підготовки спеціалістів у ветеринарній галузі; проєктна робота в основних підрозділах бізнесу кормів для тварин; підтримка та навчання від наставника та керівників; особистісний ріст та професійний розвиток.

Тривалість програми — 1 рік. Працевлаштування — повний робочий день.

Стажист Account Manager в Starcom (Publicis Groupe)

📍 Київ

Провідна агенція в галузі розміщення реклами запрошує на стажування з подальшим працевлаштуванням. Стажист зможе пройти навчання та познайомитися із софтом компанії та специфікою роботи у сфері медіа; буде допомагати Account Manager в реалізації рекламних кампаній; отримає досвід обробки великих масивів даних для підготовки звітів; навчиться розбиратись в медійних показниках і працювати з усіма видами медіа; забезпечуватиме ведення та контроль документообігу; вестиме комунікацію з іншими департаментами всередині компанії.

Стажист на керівника магазину JYSK

Навчання проходитиме у головному офісі компанії в Києві. Міжнародна компанія пропонує приєднатися до програми стажування, яка складається з 5 модулів, кожен тривалістю 1 тиждень: огляд теорії, кейси та рольові ігри, робота в групах, воркшопи та колективні обговорення. В програмі стажування поєднується практичний досвід роботи в магазинах і теоретичні знання.

Стажист відділу трансфертного ціноутворення у PwC

📍 Київ

Міжнародна мережа фірм, яка надає аудиторські, консалтингові, податкові та юридичні послуги, запрошує на стажування студентів 3−6 курсів та випускників.

Пропонуються, зокрема: можливості для професійного та особистого розвитку — АССА, внутрішні та зовнішні тренінги, безкоштовні заняття з англійської мови в офісі; можливість кар’єрного росту від інтерна до партнера; медичне страхування, корпоративний психолог і клуби за інтересами (футбол, волейбол, кіно та інші).

Помічник аудитора (інтерн) у Baker Tilly

📍 Київ, Одеса, Тернопіль, Запоріжжя

Аудиторська і консалтингова компанія запрошує в команду кандидата з базовими знаннями бухгалтерського обліку (форми звітності, принципи ведення бухгалтерського обліку, основні проводки).

Анонсується: забезпечення робочою технікою; навчання та вдосконалення знань коштом компанії (зокрема, АССА, ОСНАД, САР); курси англійської мови; програма психологічної підтримки та медичне страхування.

Еколог (практика) у «Райффайзен Банк»

📍 Київ

Банк запрошує долучитися до реальних проєктів у сфері екологічної, соціальної та корпоративної відповідальності (ESG) та отримати досвід роботи під керівництвом досвідчених фахівців. Найкращі студенти матимуть можливість працевлаштуватися в банку та продовжити кар’єру за напрямом ESG та сталого розвитку.

Анонсується: індивідуальне наставництво та підтримка; гнучкий графік (можна поєднувати практику з навчанням); електронний сертифікат про проходження практики.

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