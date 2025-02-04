ТОП-3 найпопулярніших електронних сервісів серед населення— дослідження — Finance.ua

ТОП-3 найпопулярніших електронних сервісів серед населення— дослідження Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

ТОП-3 найпопулярніших електронних сервісів серед населення— дослідження

Лише третина населення в Україні достатньо обізнана щодо можливостей і зручності отримання держпослуг за допомогою електронних сервісів. Серед бізнесу цей показник дещо вищий — майже 60% компаній ними вже користувались.

Про це повідомляє голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голови партії «Слуга народу» Олена Шуляк, коментуючи результати на результати соціологічного дослідження «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність».

При цьому, найпопулярніші у населення електронні черги для отримання адміністративних послуг, а у бізнесу — електронний кабінет на сайті Податкової служби.

За її словами, показник достатньої обізнаності населення щодо можливостей і зручності отримання держпослуг за допомогою електронних сервісів складає у середньому 36%. Водночас у бізнесу цей показник вже перевищує половину і складає наразі майже 60%. Однак населення відкриває для себе можливості цифровізації наразі дещо швидше, оскільки у позаминулому році рівень обізнаності становив близько 29%.

«Тобто, за минулий рік кількість громадян, які почали користуватися цими сервісами, зросла на 6%, а серед бізнесу кількість компаній, які теж почали це робити, зросла на 3% - з 57,2% до 59,9%. Для зростання серед населення не останню роль відіграє програма „єВідновлення“ — за допомогою „Дія“ заяви на компенсацію подали станом на кінець січня більше ніж 150 тисяч громадян, чиє житло було зруйновано або пошкоджено», — пояснила Шуляк.

ТОП-3 найпопулярніших електронних сервісів

Це — електронні черги для отримання адміністративних послуг, якими зараз користується 26,5% українців,

сервіси медичних послуг — 27,6%,

сервіси для отримання довідок — 14,6%.

Найнижчий показник у цьому відношенні — сервіси з питань будівництва, землі, нерухомості, якими користується лише 3,7% громадян, аі майже 40% про них взагалі не знають. Водночас, земельні відносини, як показують результати наведеного дослідження, є, на думку більшості населення, найбільш корупційною сферою.

ТОП-3 найбільш затребуваних електронних сервісів входять:

електронний кабінет на сайті Державної податкової служби, яким користувалися 89% компаній,

онлайн-послуги з питань реєстрації та зміни діяльності суб’єктів господарювання — 73%,

отримання витягів і довідок — 72,3%.

«Найнижчий у цьому плані показник у підключенні за допомогою „Дія“ до програми „єВідновлення“ — 7,7%, але я допускаю, що це через те, що бізнес просто не знає про таку можливість і як це зробити», — наголосила Шуляк.

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