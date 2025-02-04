Національний кешбек: скільки грошей українці вже накопичили за програмою — Finance.ua

Національний кешбек: скільки грошей українці вже накопичили за програмою Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Національний кешбек: скільки грошей українці вже накопичили за програмою

За перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн Національного кешбеку. Загальна сума накопиченого кешбеку за два місяці становить 850 млн грн.

У Міністерстві економіки повідомили , що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

«За п’ять місяців від запуску програма „Національний кешбек“ набрала обертів — кількість активних користувачів перевищила 5 мільйонів. Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд гривень кешбеку, з них 850 млн — за грудень і січень. Зростаючий інтерес громадян до програми свідчить про її вплив на споживацьку поведінку — робити вибір на користь українських товарів», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, поданих їхніми виробниками для участі в програмі, і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Основна вимога до виробника — виробничі потужності мають бути на території України, до товару — наявність унікального штрихкоду. Точка продажу має бути на загальній системі оподаткування і формувати фіскальні чеки. Таким чином кошти державної програми спрямовуються в найбільш легальний сегмент економіки.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.

Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно:

Подати заявку через мобільний застосунок одного з 20-ти банків-партнерів або звернутися до відділення — перелік банків на сайті. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми. Відкрити картку для виплат Національний кешбек в одному з банків-партнерів. Активувати картку в застосунку Дія. Для цього в розділі Сервіси виберіть Національний кешбек, а далі — наявну картку для виплат.

У програмі «Національний кешбек» беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів українського виробництва від понад 1700 виробників.

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Торговельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують наліпки на вході до магазинів, які повідомляють, що тут діє програма «Національний кешбек». Для перевірки, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

Кошти Національного кешбеку можна витратити на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Також кешбек можна витратити на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.

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