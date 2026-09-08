День финансов: медицинский кабинет в «Дії», 10 зарплат при увольнении, контроль за «серыми» смартфонами Сегодня 17:45

Вторник, 8 сентября. 👩‍👦 В Украине родители, самостоятельно воспитывающие детей, имеют право претендовать на ряд государственных выплат, налоговых и трудовых льгот, а также жилищную поддержку.

Знали ли вы, например, что сам факт развода не означает автоматического обретения статуса одинокой матери или отца, а право на отдельные виды пособия зависит от конкретных юридических критериев?

При этом, чтобы оформить пособие, следует определить, на какую программу имеет право семья, подготовить необходимые документы и подать заявление. Подробнее обо всех аспектах и ​​суммах, на которые вы можете претендовать, мы расписали в статье по ссылке:

Реестр ущерба

Потеря доступа к лечению или образованию, поврежденное дорогостоящее имущество или экономические потери из-за войны — теперь эти и другие последствия агрессии рф можно заявлять в международный Реестр ущерба. С 8 сентября 2026 года граждане Украины могут подавать заявления еще по четырем категориям

Международные резервы

Международные резервы Украины за август 2026 года сократились на 5,0% и на 1 сентября составили 48,66 млрд долл. США. Как пояснили в Национальном банке, такая динамика была обусловлена ​​сокращением объемов международной финансовой помощи при сохранении объемов валютных интервенций на уровне, близком к июльскому.

Курс гривны до конца года

Национальный банк на прошлой неделе сохранял курс гривны по отношению к доллару почти без изменений, в то же время объем валютных интервенций регулятора оставался близким к рекордным уровням. Курс преимущественно колебался чуть выше 44,5 грн/$. Аналитики ICU прогнозируют , что укрепление гривны — краткосрочное. В течение следующих недель курс может снова приблизиться к 45 грн/$.

🗨️ «До конца года мы видим постепенную девальвацию гривны до 45.8 грн/$» , — отметили в ICU.

Налогообложение международных посылок

Кабинет Министров повторно одобрил законопроекты, предусматривающие изменения в налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы. Ожидается, что новые правила будут обеспечивать около 10 млрд. грн. дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году. Средства будут направлены на нужды обороны.

Медицинский кабинет в «Дії»

Минцифры вместе с Министерством здравоохранения разрабатывают полноценный медицинский кабинет в Дії, который планируют запустить уже в следующем году. На первом этапе украинцы смогут просто в приложении пересмотреть свою действующую декларацию с семейным врачом или заключить новую за несколько секунд. Это станет стартом большого медицинского блока в Дії, который в дальнейшем планируется расширять.

Временная защита украинцев в Чехии

Части украинцев в Чехии до 30 сентября 2026 года нужно лично обратиться в отделение Министерства внутренних дел и получить новую визовую наклейку. Если после весенней онлайн-регистрации у вас еще есть только PDF-подтверждение, продолжение процедуры еще не завершено. Такая защита действует только до конца сентября.

10 зарплат при увольнении

Для военнослужащего увольнение — это не только вопрос приказа и исключения из списков личного состава. В определенных случаях государство предусматривает единовременное денежное пособие, размер которого зависит от выслуги и основания увольнения. Как рассчитывается выплата при увольнении — рассказываем здесь

Контроль за «серыми» смартфонами

С 4 сентября импортеры при ввозе мобильных телефонов в Украину должны подавать сведения об IMEI каждого устройства. Данные о международных идентификаторах мобильного оборудования будут вноситься в таможенную декларацию по установленному порядку.

Выплаты семьям с детьми в прифронтовых общинах

Более 104 тысяч семей с детьми, которые живут вблизи линии столкновения, получат разовую выплату на подготовку к зиме. Как уточнил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, 19 400 грн можно будет потратить по своему усмотрению — на топливо, теплую одежду, коммунальные услуги или другие нужды, связанные с подготовкой к зиме.

«єЯсла»

В Украине по состоянию на начало сентября 2026 года более 23 тысяч семей подали заявления на участие в программе «єЯсла». Более 15 тысяч семей уже получают выплаты, а общий объем направленного на программу финансирования составляет около 600 млн. грн. В 2026 году базовый размер пособия составляет 8 тысяч гривен в месяц. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена повышенная выплата — 12 тысяч грн ежемесячно.

«Клуб белого бизнеса»

9706 хозяйствующих субъектов вошли в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2026 года. Начиная с августа 2025 года, рост составляет почти на 36%.

$29 млн каждый час на войну

Расходы федерального бюджета россии на ведение войны против Украины в первом полугодии 2026 года достигли рекордных 10,687 трлн рублей, или около $123,4 млрд. За год финансирование армии и производства оружия выросло на 30%. В среднем россия ежемесячно тратила на войну 1,78 трлн рублей ($20,6 млрд) или 59 млрд рублей ($681 млн) в день. Ежечасно эти расходы составляли около 2,5 млрд рублей ($28,9 млн).

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