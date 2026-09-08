Реєстр збитків відкрив 4 нові категорії заяв для українців Сьогодні 15:00

Реєстр збитків

Втрата доступу до лікування чи освіти, пошкоджене дороге майно або економічні втрати через війну — тепер ці та інші наслідки агресії рф можна заявляти до міжнародного Реєстру збитків.

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

Із 8 вересня 2026 року громадяни України можуть подавати заяви ще за чотирма категоріями:

A3.7 «Інші економічні втрати»;

A4.1 «Втрата доступу до медичної допомоги»;

A4.2 «Втрата доступу до освіти»;

A2.10 «Інші порушення міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права або законів і звичаїв війни».

Детальніше про категорії

Категорія A3.7 передбачає заяви щодо економічних втрат, які не охоплюються іншими категоріями Реєстру. Зокрема, йдеться про втрату матеріальної підтримки через смерть, зникнення безвісти, позбавлення свободи, насильницьке переміщення або депортацію близького члена сім’ї.

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Також можна заявляти витрати, пов’язані зі смертю близького члена сім’ї, втрату або пошкодження рухомого майна значної вартості, зокрема транспортних засобів. Окремо категорія охоплює певні втрати фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб.

За категорією A4.1 можна подати заяву, якщо через тривалу втрату доступу до медичної допомоги сталося серйозне, швидке або незворотне погіршення стану здоров’я. Йдеться також про випадки, коли це спричинило сильні страждання або значно скоротило очікувану тривалість життя. До заяви можуть включатися і витрати, понесені для запобігання таким наслідкам.

Категорія A4.2 стосується тривалої втрати доступу до початкової, середньої, професійної, вищої освіти та освіти для дорослих. Причиною могла бути неможливість фізично отримувати освіту, її офіційна заборона, пошкодження або знищення закладів освіти чи інші обставини, пов’язані з агресією рф проти України.

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У категорії A2.10 можна заявляти про душевний біль і страждання, спричинені порушеннями міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права або законів і звичаїв війни, якщо вони не охоплюються іншими відкритими категоріями.

Як подати заяву

Подати заяву можна через вебпортал Дія . Форми та правила подання доступні на офіційному сайті Реєстру збитків

Щоб подати заяву через Дію:

авторизуйтеся на порталі Дія,

виберіть потрібну категорію,

заповніть заяву та додайте наявні докази,

підпишіть і надішліть до міжнародного Реєстру збитків.

Про можливість подання заяв іноземцями та особами без громадянства повідомлять окремо.

Наразі Реєстр збитків відкрив 37 із 43 категорій заяв для фізичних і юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Зазначимо, що Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії російської федерації проти України. Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу виконується швейцарсько-українською Програмою EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

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