День финансов: лимиты на переводы, е-Карточка налогоплательщика, доходы украинцев в Европе Сегодня 17:45

Пятница, 15 мая. Теперь е-Карточку налогоплательщика можно оформить в несколько кликов в «Дії», а за перевод от родственников в Польше могут оштрафовать.

Лимиты на переводы

Вчера мы сообщали , что Национальная ассоциация банков Украины вместе с Ассоциацией украинских банков подписали обновленный Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Как заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, участники банковского рынка не видят необходимости увеличивать базовый месячный лимит p2p-переводов в 100 тыс. грн. Клиенты с более высокими официальными доходами или подтвержденным происхождением средств могут получить индивидуальный лимит в банке.

Миссия МВФ

Представители Международного валютного фонда в ближайшие недели посетят Украину, чтобы оценить прогресс в выполнении экономических реформ в рамках кредитной программы на $8,1 млрд. Проверка будет касаться прежде всего расширения налоговой базы и мер, направленных на увеличение внутренних поступлений в бюджет.

Уровень неудовлетворенности работой среди украинцев

По данным исследования «Барометр рынка труда» от Grc.ua, каждый четвертый специалист в той или иной степени не удовлетворен своим местом работы. Исследование показало, что 49% специалистов уже в поиске нового места работы, а еще 20% планируют начать поиск в 2026 году.

Отметим, что после нескольких лет существенного роста минимальной зарплаты в Польше темпы повышения могут замедлиться. По предварительным оценкам экспертов, в 2027 году работники, получающие минималку, могут увидеть в своих зарплатах прибавку всего в несколько десятков злотых.

📊 Сегодня в странах Европы живут миллионы украинцев. Для многих из них работа в европейских странах перестала быть временным решением и превратилась в новую финансовую реальность с собственным уровнем зарплат, расходов и возможностей. Заработки украинцев в Европе часто значительно превышают доходы в Украине. В то же время более высокие расходы на повседневную жизнь существенно изменяют картину.

Так сколько же украинцы зарабатывают в Польше, Германии, Чехии и других европейских странах? Как отличаются доходы в зависимости от сферы занятости и какую часть зарплаты съедают налоги и расходы на жилье, питание и транспорт?

Электронная карточка налогоплательщика

В Украине запустили новую цифровую услугу, позволяющую оформить электронную карточку налогоплательщика с QR-кодом непосредственно в приложении «Дія». Получить документ теперь можно как для себя, так и для своего ребенка.

Как заявила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, отдельная бумажная карточка налогоплательщика больше не нужна, е-Карточка РНУКНП в приложении «Дія» будет иметь такую ​​же юридическую силу.

Государственный долг Украины

По итогам 2025 года государственный долг Украины вырос до $213,3 млрд, что составляет около 101% ВВП. За год долг увеличился на $47,2 млрд, или на 28,4%, главным образом из-за внешних заимствований. По оценкам KSE Institute, государственный долг Украины может достичь пика около 110% ВВП в 2027 году, после чего начнет постепенно снижаться.

Управление пенсионными активами

НКЦБФР презентовала концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах. Новая модель управления предусматривает:

создание пенсионной компании с системой корпоративного управления;

внедрение механизмов внутреннего контроля;

новые подходы к управлению пенсионными активами и деятельностью фондов.

Штраф за перевод от родственников в Польше

Крупные суммы, полученные без поданной декларации, могут стать основанием для проверки. В Польше финансовая помощь от родителей, братьев и сестер или бабушек и дедушек часто рассматривается как простая поддержка. Однако налоговая служба может рассматривать такие деньги как заем, подлежащий налогообложению.

Напомним, что банковские карты могут быть кредитными или дебетовыми. Первые — это бесплатный, «карманный» банковский кредит. Они позволяют пользоваться как собственными, так и банковскими деньгами. Вторые — только собственными. Это ваш электронный кошелек, который безопаснее, удобнее и выгоднее обычного: его труднее потерять, а при потере всегда можно заблокировать.

Экспорт IT-услуг из Украины

Украинская IT-отрасль продолжает постепенно восстанавливаться после нескольких сложных лет. В первом квартале 2026 года экспорт компьютерных услуг вырос до $1,644 млрд, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Крупнейшим рынком для украинского IT остаются США: за первый квартал 2026 года экспорт компьютерных услуг в США достиг $615 млн против $545 млн годом ранее. Среди других ключевых направлений — Мальта, Великобритания, Кипр и Израиль.

Цены на проезд во Львове

Во Львове с 16 мая повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Это обусловлено ростом цен на топливо. Львовский городской совет отметил, что во время предыдущего пересмотра цен, в мае прошлого года, дизельное топливо стоило около 48 грн за литр, сегодня уже более 90 грн.

