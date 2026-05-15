Буданов исключил смягчение мобилизации

По словам Буданова, сейчас у Украины нет альтернативных механизмов для обеспечения необходимого количества военнослужащих.
Он отметил, что часть общества ожидает смягчения или изменения подходов к мобилизации, однако в условиях полномасштабной войны мобилизационный процесс должен продолжаться.
«Набор добровольцев не способен покрыть необходимое количество армии. Это невозможно из-за экономических проблем и потому, что после 12 с половиной лет войны нет достаточной мотивации для такого количества людей идти добровольцами», — сказал Буданов.
Буданов подчеркнул, что война носит тотальный характер и требует масштабного участия населения.
«Мы ведем ужаснейшую полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионные группы. Иного пути нет. В противном случае страна просто упадет», — заявил он.
Буданов прокомментировал ситуацию с ТЦК
Отдельно глава ОП прокомментировал случаи злоупотреблений, зафиксированных со стороны отдельных работников Территориальных центров комплектования.
Он пообещал бороться всеми возможными способами с эксцессами со стороны военных ТЦК, которые фиксировались на видео, в том числе случаями жестокого обращения с мобилизованными. Однако смягчение мобилизации Буданов исключил.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 12442, предусматривающий уголовную ответственность для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачей военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации.