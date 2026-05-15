0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Буданов исключил смягчение мобилизации

69
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов
Набор добровольцев в ряды ВСУ не способен обеспечить потребности украинской армии, поэтому мобилизация в Украине должна продолжаться.
Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил в интервью The Times, передает «Слово и дело».

Добровольцев недостаточно для нужд армии

По словам Буданова, сейчас у Украины нет альтернативных механизмов для обеспечения необходимого количества военнослужащих.
Он отметил, что часть общества ожидает смягчения или изменения подходов к мобилизации, однако в условиях полномасштабной войны мобилизационный процесс должен продолжаться.
«Набор добровольцев не способен покрыть необходимое количество армии. Это невозможно из-за экономических проблем и потому, что после 12 с половиной лет войны нет достаточной мотивации для такого количества людей идти добровольцами», — сказал Буданов.
Читайте также
Буданов подчеркнул, что война носит тотальный характер и требует масштабного участия населения.
«Мы ведем ужаснейшую полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионные группы. Иного пути нет. В противном случае страна просто упадет», — заявил он.

Буданов прокомментировал ситуацию с ТЦК

Отдельно глава ОП прокомментировал случаи злоупотреблений, зафиксированных со стороны отдельных работников Территориальных центров комплектования.
Он пообещал бороться всеми возможными способами с эксцессами со стороны военных ТЦК, которые фиксировались на видео, в том числе случаями жестокого обращения с мобилизованными. Однако смягчение мобилизации Буданов исключил.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 12442, предусматривающий уголовную ответственность для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачей военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации.
По материалам:
Слово і Діло
МобилизацияТЦК
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems