Государственный долг Украины вырос до 101% ВВП

Дефицит бюджета составил $39,2 млрд с учетом грантов и $52,4 млрд без них. В целом Украина получила $13,1 млрд грантовой помощи, в то время как остальное финансирование поступало преимущественно через внешние кредиты.
ERA, МВФ и роль международной помощи
В рамках программы ERA Украина в 2025 году получила около $38 млрд, из которых $25,9 млрд — ссуды, а $12,1 млрд — гранты. Погашение этих займов должно осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, поэтому они формально увеличивают долг, но не создают прямой нагрузки на бюджет. Доля таких обязательств составляет около 17,8% от общего госдолга.
В конце 2025 года ЕС одобрил новый инструмент Ukraine Support Loan на €90 млрд на 2026−2027 годы. Его погашение предусмотрено после получения Украиной репараций от России.
Внутренний рынок и долговые решения
Спрос на внутренние облигации (ОВГЗ) в 2025 году рос. Крупнейшими инвесторами остаются банки, держащие около 48% портфеля. Доля физических лиц выросла на 42,5%, в то время как доля Нацбанка снизилась до 35%, что свидетельствует о постепенном уменьшении зависимости от эмиссионного финансирования.
Также правительство провело реструктуризацию ВВП-варрантов на $2,6 млрд, заменив их на облигации с фиксированными условиями. По оценкам Минфина, это позволит избежать потенциальных выплат в $6−20 млрд в 2025—2041 годах. Отдельно в 2025 году состоялся обмен внутренних облигаций на $0,8 млрд для снижения предстоящей долговой нагрузки.
Прогнозы
По оценкам KSE Institute, государственный долг Украины может достичь пика около 110% ВВП в 2027 году, после чего начнет постепенно снижаться.
В декабре 2025 года правительство утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026−2028 годы. Также предусмотрено создание отдельного долгового агентства до 2027 г. в рамках реформы управления публичными финансами. Это должно усилить долгосрочную долговую и фискальную устойчивость страны.
