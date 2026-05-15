Государственный долг Украины вырос до 101% ВВП Сегодня 17:02

Госдолг

По итогам 2025 года государственный долг Украины вырос до $213,3 млрд, что составляет около 101% ВВП.

Об этом говорится в Обзоре государственного долга KSE Institute.

За год долг увеличился на $47,2 млрд, или на 28,4%, главным образом из-за внешних заимствований.

Внешний долг и нагрузка на бюджет

Внешний долг за год вырос почти на 40% и достиг $160,4 млрд. Внутренний долг также увеличился до $46,4 млрд.

В 2025 году расходы госбюджета составили $131,3 млрд, из которых $73,6 млрд ушли на оборону. Собственные доходы покрывали всего около 60% расходов.

Дефицит бюджета составил $39,2 млрд с учетом грантов и $52,4 млрд без них. В целом Украина получила $13,1 млрд грантовой помощи, в то время как остальное финансирование поступало преимущественно через внешние кредиты.

ERA, МВФ и роль международной помощи

В рамках программы ERA Украина в 2025 году получила около $38 млрд, из которых $25,9 млрд — ссуды, а $12,1 млрд — гранты. Погашение этих займов должно осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, поэтому они формально увеличивают долг, но не создают прямой нагрузки на бюджет. Доля таких обязательств составляет около 17,8% от общего госдолга.

Еще одним важным источником стала программа ЕС Ukraine Facility, в рамках которой Украина получила $11,8 млрд. В то же время из-за невыполнения части реформ страна недополучила около $2 млрд.

ЕС — крупнейший кредитор Украины

Европейский союз стал ключевым кредитором Украины. Долг перед ЕС вырос с $44 млрд в 2024 году до $82,7 млрд в 2025 году, а его доля в структуре госдолга достигла около 40%.

Это также повлияло на валютную структуру долга:

доля евро выросла до 45%;

доля доллара уменьшилась до 23%;

в общей сложности 79% долга номинировано в иностранной валюте.

Читайте также Спад ВВП Украины нивелировал 66% роста в 2025 году

В конце 2025 года ЕС одобрил новый инструмент Ukraine Support Loan на €90 млрд на 2026−2027 годы. Его погашение предусмотрено после получения Украиной репараций от России.

Внутренний рынок и долговые решения

Спрос на внутренние облигации (ОВГЗ) в 2025 году рос. Крупнейшими инвесторами остаются банки, держащие около 48% портфеля. Доля физических лиц выросла на 42,5%, в то время как доля Нацбанка снизилась до 35%, что свидетельствует о постепенном уменьшении зависимости от эмиссионного финансирования.

Читайте также Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Также правительство провело реструктуризацию ВВП-варрантов на $2,6 млрд, заменив их на облигации с фиксированными условиями. По оценкам Минфина, это позволит избежать потенциальных выплат в $6−20 млрд в 2025—2041 годах. Отдельно в 2025 году состоялся обмен внутренних облигаций на $0,8 млрд для снижения предстоящей долговой нагрузки.

Прогнозы

По оценкам KSE Institute, государственный долг Украины может достичь пика около 110% ВВП в 2027 году, после чего начнет постепенно снижаться.

В декабре 2025 года правительство утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026−2028 годы. Также предусмотрено создание отдельного долгового агентства до 2027 г. в рамках реформы управления публичными финансами. Это должно усилить долгосрочную долговую и фискальную устойчивость страны.

Ранее мы сообщали , что по данным Министерства финансов, государственный долг Украины стал дешевле и дольше по срокам погашения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.