Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Кредитный рейтинг Украины повысился благодаря реструктуризации долга по ВВП-варрантам
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины после завершения реструктуризации долга по ВВП-варрантам.
Как сообщает агентство, долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте повысили до уровня CCC+/C. Это на семь уровней ниже инвестиционного класса. Ранее у Украины был рейтинг SD, что означает выборочный дефолт.

Почему рейтинг повысили и что означает уровень CCC+

Решение S&P связано с завершением обмена ВВП-варрантов Украины на сумму 2,6 млрд долларов на новые облигации в конце декабря 2025 года.
В агентстве отмечают, что рейтинг CCC+ отображает уязвимость способности Украины выполнять финансовые обязательства. Она в значительной степени зависит от благоприятных экономических условий, войны и стабильной поддержки союзников.
Уровень CCC+ отображает мнение агентства, что способность Украины выполнять свои финансовые обязательства остается уязвимой и зависимой от благоприятных финансовых и экономических условий, включая развитие войны и постоянную поддержку ее союзников.

Что дальше

В S&P отметили, что реструктуризация небольшой части долга, которая осталась просроченной, не должна существенно повлиять на способность и готовность Украины выполнять другие долговые обязательства.

Негативный сценарий

В то же время, агентство предупреждает: в течение следующих 12 месяцев рейтинг могут снизить в случае ухудшения ситуации, что создаст дополнительное давление на валютные резервы.

Позитивный сценарий

Повышение рейтинга возможно при условии улучшения ситуации с безопасностью и среднесрочных макроэкономических перспектив, в частности за счет дальнейшей поддержки международных партнеров.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
