0 800 307 555
ру
Спад ВВП Украины нивелировал 66% роста в 2025 году

Казна и Политика
32
Экономика Украины в начале года остается сложной. По оценкам Минэкономики, в январе-феврале ВВП сократился на 1,2%.
Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.
По результатам 2025 года экономика продемонстрировала рост на 1,8%, а инфляция составила 8%.
По подсчетам ЭП, спад в первые два месяца 2026 года фактически нивелировал около 66% прошлогоднего прироста ВВП.

Причины

Среди причин ухудшения ситуации министр назвал усиление российских атак, нетипично холодную погоду и энергетические ограничения, заставлявшие часть предприятий приостанавливать работу.

Отрасли

Наибольшее негативное влияние ощутили отрасли поставки электроэнергии, добывающая промышленность, металлургия и транспорт.
По словам Соболева, часть этих факторов носит временный характер. Несмотря на общий спад, отдельные сектора демонстрировали положительную динамику: в январе внутренняя торговля выросла на 13%, строительство — на 3%, также увеличивались показатели перерабатывающей промышленности.
Кроме того, по данным НБУ, в феврале индекс деловых настроений повысился до 45,9 по сравнению с 41 в январе, а экспорт товаров вырос на 1,7% в январе и еще на 3,6% в феврале.

Прогнозы

В Минэкономики прогнозируют, что экономическая активность станет возобновляться вместе с потеплением и улучшением ситуации в энергетическом секторе.
Как мы ранее писали, в макропрогнозе компании Dragon Capital, согласно базовому сценарию, активные боевые действия будут продолжаться в 2026—2027 годах, включая атаки на критическую инфраструктуру, подавляя экономический рост. Однако высокие объемы внешней поддержки будут поддерживать экономику и усилят военную способность Украины, в частности, через наращивание производства внутреннего ОПК.
В компании ожидают замедления экономической активности в базовом сценарии продолжающейся войны из-за негативных последствий разрушений критической инфраструктуры и исчерпания действия факторов, поддерживавших экономический рост в прошлые годы.
По обновленному прогнозу компании, темпы роста реального ВВП в 2026 году замедлятся до 1,5% г/г, что немного выше, чем предыдущий прогноз 1,0%, за счет увеличения финансирования ОПК, и до 0,5% в 2027 г., с 1,8% в 2025 г.
По материалам:
Корреспондент.net
Экономика
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems