Спад ВВП Украины нивелировал 66% роста в 2025 году
Экономика Украины в начале года остается сложной. По оценкам Минэкономики, в январе-феврале ВВП сократился на 1,2%.
Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.
По результатам 2025 года экономика продемонстрировала рост на 1,8%, а инфляция составила 8%.
По подсчетам ЭП, спад в первые два месяца 2026 года фактически нивелировал около 66% прошлогоднего прироста ВВП.
Причины
Среди причин ухудшения ситуации министр назвал усиление российских атак, нетипично холодную погоду и энергетические ограничения, заставлявшие часть предприятий приостанавливать работу.
Отрасли
Наибольшее негативное влияние ощутили отрасли поставки электроэнергии, добывающая промышленность, металлургия и транспорт.
По словам Соболева, часть этих факторов носит временный характер. Несмотря на общий спад, отдельные сектора демонстрировали положительную динамику: в январе внутренняя торговля выросла на 13%, строительство — на 3%, также увеличивались показатели перерабатывающей промышленности.
Кроме того, по данным НБУ, в феврале индекс деловых настроений повысился до 45,9 по сравнению с 41 в январе, а экспорт товаров вырос на 1,7% в январе и еще на 3,6% в феврале.
Прогнозы
В Минэкономики прогнозируют, что экономическая активность станет возобновляться вместе с потеплением и улучшением ситуации в энергетическом секторе.
Как мы ранее писали, в макропрогнозе компании Dragon Capital, согласно базовому сценарию, активные боевые действия будут продолжаться в 2026—2027 годах, включая атаки на критическую инфраструктуру, подавляя экономический рост. Однако высокие объемы внешней поддержки будут поддерживать экономику и усилят военную способность Украины, в частности, через наращивание производства внутреннего ОПК.
В компании ожидают замедления экономической активности в базовом сценарии продолжающейся войны из-за негативных последствий разрушений критической инфраструктуры и исчерпания действия факторов, поддерживавших экономический рост в прошлые годы.
По обновленному прогнозу компании, темпы роста реального ВВП в 2026 году замедлятся до 1,5% г/г, что немного выше, чем предыдущий прогноз 1,0%, за счет увеличения финансирования ОПК, и до 0,5% в 2027 г., с 1,8% в 2025 г.
Также по теме
Кабмин выделил 9,2 млрд грн на защиту энергообъектов
Кешбэк на горючее: программой могут воспользоваться до 3 млн украинцев
Война в Иране может увеличить доходы рф до 250 миллиардов долларов
Как война на Ближнем Востоке влияет на экономику Украины
Военная и финансовая помощь партнеров и сравнение с расходами из бюджета Украины