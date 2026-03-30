Спад ВВП Украины нивелировал 66% роста в 2025 году Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Экономика Украины в начале года остается сложной. По оценкам Минэкономики, в январе-феврале ВВП сократился на 1,2%.

Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.

По результатам 2025 года экономика продемонстрировала рост на 1,8%, а инфляция составила 8%.

нивелировал около 66% прошлогоднего прироста ВВП. По подсчетам ЭП, спад в первые два месяца 2026 года фактически

Причины

Среди причин ухудшения ситуации министр назвал усиление российских атак, нетипично холодную погоду и энергетические ограничения, заставлявшие часть предприятий приостанавливать работу.

Отрасли

Наибольшее негативное влияние ощутили отрасли поставки электроэнергии, добывающая промышленность, металлургия и транспорт.

По словам Соболева, часть этих факторов носит временный характер. Несмотря на общий спад, отдельные сектора демонстрировали положительную динамику: в январе внутренняя торговля выросла на 13%, строительство — на 3%, также увеличивались показатели перерабатывающей промышленности.

Кроме того, по данным НБУ, в феврале индекс деловых настроений повысился до 45,9 по сравнению с 41 в январе, а экспорт товаров вырос на 1,7% в январе и еще на 3,6% в феврале.

Прогнозы

В Минэкономики прогнозируют, что экономическая активность станет возобновляться вместе с потеплением и улучшением ситуации в энергетическом секторе.

Как мы ранее писали , в макропрогнозе компании Dragon Capital, согласно базовому сценарию, активные боевые действия будут продолжаться в 2026—2027 годах, включая атаки на критическую инфраструктуру, подавляя экономический рост. Однако высокие объемы внешней поддержки будут поддерживать экономику и усилят военную способность Украины, в частности, через наращивание производства внутреннего ОПК.

В компании ожидают замедления экономической активности в базовом сценарии продолжающейся войны из-за негативных последствий разрушений критической инфраструктуры и исчерпания действия факторов, поддерживавших экономический рост в прошлые годы.

По обновленному прогнозу компании, темпы роста реального ВВП в 2026 году замедлятся до 1,5% г/г, что немного выше, чем предыдущий прогноз 1,0%, за счет увеличения финансирования ОПК, и до 0,5% в 2027 г., с 1,8% в 2025 г.

