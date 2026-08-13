День финансов: льготные кредиты для крупного бизнеса, инвестиции в «зеленую» энергетику, 6500 грн «зимней поддержки» Сегодня 17:45

Четверг, 13 августа. Правительство готовит программу, которая позволит крупному бизнесу привлекать дешевые кредиты, а также упрощает правила «зеленых» аукционов.

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Льготные кредиты под 10% для крупного бизнеса

В Украине готовят программу , которая позволит крупному бизнесу привлекать кредиты под 10% годовых на восстановление. Соответствующие изменения должны распространить государственную поддержку на компании независимо от их размера. Представители топливного рынка предлагают использовать новый механизм, в частности для реконструкции нефтебаз и строительства подземных резервуаров для хранения горючего.

⛽ Ситуация на рынке горючего Украины летом 2026 года остается достаточно напряженной. Например, за период с 20 июля по 8 августа средние розничные цены выросли на 4,5−5 гривен за литр бензина и более чем на 13 гривен за литр дизеля. Также больше, чем на 3 гривны, стал дороже автогаз. Почему так вышло? Какие внутренние и внешние факторы побуждали к столь стремительному росту топлива? Какие тренды этого рынка можно определить и чего ждать уже осенью — рассказываем в новой статье:

Новые правила для инвесторов в «зеленую» энергетику

Кабинет Министров обновил правила проведения аукционов по распределению квоты поддержки. В частности, упрощено участие инвесторов в аукционах. Вводится новый инструмент гарантирования реализации проектов. Также уменьшается финансовая нагрузка на инвесторов путём снижения размера банковских гарантий.

Новые предложения по мирным переговорам

Украина представила США новые предложения по мирным переговорам, заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN. Зеленский не раскрыл деталей предложений, но заявил, что Украине нужно более активное участие США в мирном плане.

Он также отметил , что Украина имеет только десятую часть необходимых ракет-перехватчиков, которые должны быть поставлены США для сдерживания атак россии.

6500 гривен «зимней поддержки»

Люди, которым в рамках программы «Зимняя поддержка» в зимний период 2025/2026 годов назначили помощь, но не выплатили ее, смогут получить средства . Для урегулирования этой ситуации Кабмин постановлением от 8 июля 2026 г. № 877 внес очередные изменения в законодательство.

Также заметим, что в приложении «Дія» сообщили , что выплата Национального кэшбека за май и июнь произойдет с задержкой. Эти средства планируется перечислить в августе двумя отдельными платежами.

Неправильные платежки за тепло

Некоторым жителям столицы в августе снова пришли начисления за отопление, хотя отопительный сезон уже завершился, а происхождение этих сумм для потребителей остается неясным. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев пояснил, что такие платежи могут быть связаны с продолжением корректировки начислений за прошлый отопительный сезон, а в некоторых случаях их могли специально распределить на несколько месяцев, чтобы не создавать для потребителей крупных единовременных платежей.

Декларация о доходах

За семь месяцев 2026 украинцы подали почти 215 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах. В них граждане задекларировали 323,9 млрд грн доходов, полученных в 2025 году. Это на 16 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. По результатам декларирования граждане определили к уплате в бюджет более 6 млрд грн налога на доходы физических лиц и 2,6 млрд грн военного сбора.

Переводы за границу

В течение первого полугодия 2026 года бизнес и население активно осуществляли кредитные и дебетовые переводы. По данным НБУ, в Украину поступило более 4 млн платежей на сумму $36,95 млрд в эквиваленте. В первом полугодии 2025 года таких операций было 5,5 млн на сумму $32,68 млрд в эквиваленте. Из Украины осуществлено более 1,4 млн платежей на сумму $50,62 млрд в эквиваленте. Годом ранее было проведено 1,1 млн операций на сумму $40,71 млрд в эквиваленте.

Экономика Польши без украинцев

Заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик заявил , что если бы все украинцы объединились и не пошли бы на работу, польская экономика остановилась бы за одну ночь. Он также подверг критике идею партии «Право и справедливость» (PiS) относительно депортации безработных мужчин призывного возраста из Украины.

Зарплаты аналитиков

Зарплаты аналитиков в Украине за последние полгода менялись неравномерно , однако в большинстве специализаций они остаются выше, чем год назад. Наиболее заметно выросли медианные зарплаты Senior Business Analysts и Senior Data Analysts. За городами больше всего аналитики зарабатывают в Киеве — $2308. В Харькове, Ивано-Франковске, Днепре и Львове медиа зарплата составляет $2000−2100.

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