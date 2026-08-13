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Украинцы задекларировали более 323 млрд грн доходов: сколько налогов уплатят

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Украинцы задекларировали 323,9 млрд грн доходов за 7 месяцев
Украинцы задекларировали 323,9 млрд грн доходов за 7 месяцев
За семь месяцев 2026 украинцы подали почти 215 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах. В них граждане задекларировали 323,9 млрд грн доходов, полученных в 2025 году. Это на 16 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Количество поданных деклараций также выросло на 5 тыс. по сравнению с январем-июлем 2025 года.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Сколько налогов задекларировали украинцы

По результатам декларирования граждане определили к уплате в бюджет более 6 млрд грн налога на доходы физических лиц и 2,6 млрд грн военного сбора.
Налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн задекларировали 1025 граждан. Из них 72 человека определили к уплате более 10 млн грн, а еще 8 граждан — более 100 млн грн.
Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киева — 760,7 млн ​​грн.
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В ГНС напомнили, что декларация может быть основанием не только для уплаты налогов, но и частичного возврата средств из бюджета. Граждане могут воспользоваться налоговой скидкой, если в течение года осуществляли расходы, дающие право на ее получение.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на отчет Всемирного банка писал, что в 2025 году за чертой бедности жили 41,6% украинцев. По сравнению с 2021 годом, уровень бедности фактически удвоился. Рост стоимости жизни явился одним из факторов ухудшения финансового состояния домохозяйств. В IV квартале 2025 году около 70% семей заявили, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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