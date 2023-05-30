День финансов: квартиры с готовым ремонтом, новые пенсии и размеры доплат военным — Finance.ua
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День финансов: квартиры с готовым ремонтом, новые пенсии и размеры доплат военным

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Во вторник, 30 мая, мы разбирались, что лучше — купить квартиру с готовым ремонтом или делать его самостоятельно. Об этом говорится в новой статье:

Квартиры с готовым ремонтом: насколько это выгодно и экономите ли вы на этом

Рада ввела новые пенсии. Верховная Рада ввела отдельную пенсию диссидентам в размере 4,2 тыс. гривен. Документом вводится новая категория пенсий для лиц, соответственно признанных борцами за независимость Украины в XX веке, и жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов.
Рейтинг GameDev компаний. GameDev DOU опубликовал новый рейтинг работающих в Украине геймдев-компаний. Всего в 25 крупнейших геймдев-компаниях работает 9074 специалиста. У половины компаний уменьшилось количество специалистов.
Безработных будут регистрировать по новым правилам. В Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.
Как изменяются ставки по кредитам и депозитам? Процентные ставки по гривневым депозитам продолжают расти. Сегодня большинство банков предлагают по вкладам в национальной валюте 15−20% годовых.
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Размеры доплат военным. Законопроект предусматривает выплату военнослужащим во время действия военного положения дополнительного вознаграждения в размере 30−100 тысяч гривен ежемесячно пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом Министров.
  • Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий урегулирование вопроса выплат и увеличения количества отпускных дней военнослужащим.
  • Рада приняла законопроект об уменьшении призывного возраста.
Украинский бизнес может получить от 90 тысяч долларов от USAID. Агентство США по восстановлению USAID объявило грантовую программу для украинского бизнеса объемом финансирования в 2 миллиона долларов. Программа «Конкурентоспособная экономика Украины» направлена ​​на поддержку участия украинского бизнеса в международных торговых мероприятиях. В рамках программы предусмотрено предоставление около 30 грантов с объемом от 35 до 90 тыс. дол.
Крупнейшие региональные рынки легковушек. По итогам января-апреля текущего года больше всего новых легковых автомобилей приобрели жители Киева, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областей.
Польша закрывает границу для российских и белорусских фур. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в понедельник подписал распоряжение о приостановлении грузового движения для российских и белорусских транспортных средств через границу Беларуси с 1 июня.
  • Одна из стран открыла свои границы для 400 компаний, желающих уйти из россии.
НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную гетману Украины. 30 мая НБУ ввел в обращение памятную монету «Павел Скоропадский». Она посвящена 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника, гетмана Украины.
День финансов: квартиры с готовым ремонтом, новые пенсии и размеры доплат военным
По материалам:
Finance.ua
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