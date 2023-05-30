День финансов: квартиры с готовым ремонтом, новые пенсии и размеры доплат военным — Finance.ua

День финансов: квартиры с готовым ремонтом, новые пенсии и размеры доплат военным Сегодня 17:50

Во вторник, 30 мая, мы разбирались, что лучше — купить квартиру с готовым ремонтом или делать его самостоятельно. Об этом говорится в новой статье:

Рада ввела новые пенсии. Верховная Рада ввела отдельную Верховная Рада ввела отдельную пенсию диссидентам в размере 4,2 тыс. гривен. Документом вводится новая категория пенсий для лиц, соответственно признанных борцами за независимость Украины в XX веке, и жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов.

Рейтинг GameDev компаний. GameDev DOU GameDev DOU опубликовал новый рейтинг работающих в Украине геймдев-компаний. Всего в 25 крупнейших геймдев-компаниях работает 9074 специалиста. У половины компаний уменьшилось количество специалистов.

Безработных будут регистрировать по новым правилам. В Украине вступил в силу новый В Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.

Как изменяются ставки по кредитам и депозитам? Процентные ставки по Процентные ставки по гривневым депозитам продолжают расти. Сегодня большинство банков предлагают по вкладам в национальной валюте 15−20% годовых.

Размеры доплат военным. Законопроект предусматривает выплату военнослужащим во время действия военного положения дополнительного вознаграждения в размере 30−100 тысяч гривен ежемесячно пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом Министров.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий урегулирование вопроса выплат и увеличения количества отпускных дней военнослужащим.

Рада приняла законопроект об уменьшении призывного возраста.

Украинский бизнес может получить от 90 тысяч долларов от USAID. Агентство США по Агентство США по восстановлению USAID объявило грантовую программу для украинского бизнеса объемом финансирования в 2 миллиона долларов. Программа «Конкурентоспособная экономика Украины» направлена ​​на поддержку участия украинского бизнеса в международных торговых мероприятиях. В рамках программы предусмотрено предоставление около 30 грантов с объемом от 35 до 90 тыс. дол.

Крупнейшие региональные рынки легковушек. По итогам января-апреля текущего года По итогам января-апреля текущего года больше всего новых легковых автомобилей приобрели жители Киева, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областей.

Польша закрывает границу для российских и белорусских фур. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в понедельник подписал распоряжение о приостановлении грузового движения для российских и белорусских транспортных средств через границу Беларуси с Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в понедельник подписал распоряжение о приостановлении грузового движения для российских и белорусских транспортных средств через границу Беларуси с 1 июня.

Одна из стран открыла свои границы для 400 компаний, желающих уйти из россии.

27 стран Евросоюза объявили демарш Грузии.

Украина денонсировала соглашение с беларусью о пенсиях.

НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную гетману Украины. 30 мая НБУ 30 мая НБУ ввел в обращение памятную монету «Павел Скоропадский». Она посвящена 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника, гетмана Украины.

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