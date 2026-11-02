День финансов: курс гривны до конца 2026 года и налоги за продажи через цифровые платформы

В понедельник, 2 ноября, расскажем, как будет определяться сумма налога за продажи через цифровые платформы и что будет с гривной до конца 2026 года.
💼 Война заставила многих украинцев начать все сначала — в другом городе, с новыми обстоятельствами и без привычных источников дохода. Ветеранам по возвращении в гражданскую жизнь также нередко приходится искать новые возможности для заработка. Чтобы и те, и другие больше понимали, какие возможности доступны в Украине и где искать помощь — Finance.ua, в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов подготовил материал о программах для ВПЛ и ветеранов, который поможет:
получить новую профессию;
найти работу;
получить финансирование по собственному делу;
пользоваться доступными компенсациями.
Образование, переквалификация, трудоустройство и предпринимательство мы охватили все аспекты, которые помогут найти источники дохода и возможности для профессионального развития.
👉 Еще больше о доступных программах поддержки и социальных выплатах — в наших материалах спецпроекта «Финансовая опора» по ссылке.
Валютный рынок
В начале последней недели октября официальный курс доллара сначала заметно вырос, а в конце недели немного снизился. В начале ноября валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться под давлением, однако оснований ожидать резкого и неконтролируемого изменения курса доллара пока недостаточно.
Чистая продажа валюты Национальным банком в октябре 2026 года составила 5,997 млрд долларов. Это на 9% больше объема чистых продаж в сентябре (5,519 млрд долларов) и является самым большим объемом в текущем году.
Среднедневный чистый спрос на валюту по безналичным операциям в октябре составил $182 млн, в первые две декады — $172 млн, однако за последние пять торговых дней вырос до $230 млн. Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий объяснил давление на гривну ростом бюджетных расходов одновременно со сокращением предложения валюты со стороны агропромышленного комплекса и металлургии.
💵 До конца 2026 года курс гривны будет зависеть от нескольких групп факторов: политики Национального банка, потребностей государственного бюджета, объемов международной финансовой помощи, ситуации на валютном рынке и состояния украинской экономики. В то же время доллар и евро могут двигаться по отношению к гривне в разных направлениях под влиянием внешних факторов.
В новой статье рассмотрим основные факторы, которые касаются курса национальной валюты, и оценим их важность и степень влияния:
С 1 января 2027 года в Украине изменится порядок налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Если физическое лицо продает товары на нескольких онлайн-площадках и превышает установленные законом пороги дохода, то налоговая сможет самостоятельно определить сумму налогового обязательства.
В Киеве начинают подавать тепло
В столице начинают подавать тепло в жилые дома. На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева нужно до недели. По заявкам руководителей уже подключено к теплу почти 50% соцзаведений. В частности, 157 медучреждений, 402 детсада и 85 школ.
Первый взнос и дополнительные расходы по программе єОселя
Сумма, которую нужно накопить для покупки квартиры по программе єОселя, существенно отличается в зависимости от города. Помимо первого взноса покупателю нужно предусмотреть средства на оформление ипотеки: банковскую комиссию, оценку недвижимости, услуги нотариуса, страхование и другие платежи. Самый большой средний первый взнос за самое дешевое жилье на первичном рынке требуется во Львове — 904 тыс. грн. Самая маленькая сумма среди исследованных городов в Запорожье, где достаточно 174 тыс. грн.
Денежные переводы из-за границы
В сентябре 2026 года объем частных денежных переводов в Украину уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году и составил $0,6 млрд. С начала полномасштабной войны ежемесячные поступления сократились вдвое. Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 6,8%. Другие частные переводы, поступившие по официальным каналам, уменьшились на 2,2%.
Открытие и закрытие ФЛП
За время полномасштабной войны в Украине увеличилось на 260 тысяч активных физических лиц — предпринимателей. В то же время растет и количество закрытых бизнесов. Больше всего активных ФЛП за годы вторжения зарегистрировали в течение 2023 года — 306,5 тысячи, а меньше всего в 2022 году — 199,8 тысячи. Больше же закрытых ФЛПов насчитывается в 2025 году — 280,3 тысячи. Меньше всего — в 2022: 189,3 тысячи.
Кроме того, украинцы, которые раньше закрывали собственное дело, все чаще возвращаются к предпринимательству. За неполный 2026 год количество повторных регистраций ФЛП уже превысило показатель за весь прошлый год.
Кстати, аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций об их владельцах. Выяснилось, что 1299 действующих торговых марок принадлежат российским владельцам, а еще 312 имеют среди совладельцев белорусских физических или юридических лиц.
Правила оформления водительских прав
С 1 ноября в Украине действуют новые правила для водителей, которым из-за состояния здоровья требуется адаптированный автомобиль. Теперь врач будет определять потребность в приспособлении авто, а конкретное оборудование — уполномоченные работники сервисных центров МВД. Во время медицинского осмотра врач будет оценивать состояние здоровья человека и указать в медицинской справке, требует ли она адаптации автомобиля для безопасного вождения.
Физическая идентификация для пенсионеров-ВПЛ
Некоторые получатели пенсий и страховых выплат обязаны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря. Это требование касается людей, временно проживающих за границей или на временно оккупированных территориях, независимо от того, имеют ли они статус внутренне перемещенного лица. В то же время для пенсионеров со статусом ВПЛ, переехавших с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию, предусмотрено исключение.