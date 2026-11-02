День финансов: курс гривны до конца 2026 года и налоги за продажи через цифровые платформы

В понедельник, 2 ноября, расскажем, как будет определяться сумма налога за продажи через цифровые платформы и что будет с гривной до конца 2026 года.

💼 Война заставила многих украинцев начать все сначала — в другом городе, с новыми обстоятельствами и без привычных источников дохода. Ветеранам по возвращении в гражданскую жизнь также нередко приходится искать новые возможности для заработка. Чтобы и те, и другие больше понимали, какие возможности доступны в Украине и где искать помощь — Finance.ua, в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов подготовил материал о программах для ВПЛ и ветеранов, который поможет:

получить новую профессию;

найти работу;

получить финансирование по собственному делу;

пользоваться доступными компенсациями.

Образование, переквалификация, трудоустройство и предпринимательство мы охватили все аспекты, которые помогут найти источники дохода и возможности для профессионального развития.

👉 Еще больше о доступных программах поддержки и социальных выплатах — в наших материалах спецпроекта «Финансовая опора» по ссылке.

Валютный рынок

В начале последней недели октября официальный курс доллара сначала заметно вырос, а в конце недели немного снизился. В начале ноября валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться под давлением , однако оснований ожидать резкого и неконтролируемого изменения курса доллара пока недостаточно.

Чистая продажа валюты Национальным банком в октябре 2026 года составила 5,997 млрд долларов. Это на 9% больше объема чистых продаж в сентябре (5,519 млрд долларов) и является самым большим объемом в текущем году.

Среднедневный чистый спрос на валюту по безналичным операциям в октябре составил $182 млн, в первые две декады — $172 млн, однако за последние пять торговых дней вырос до $230 млн. Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий объяснил давление на гривну ростом бюджетных расходов одновременно со сокращением предложения валюты со стороны агропромышленного комплекса и металлургии.

💵 До конца 2026 года курс гривны будет зависеть от нескольких групп факторов: политики Национального банка, потребностей государственного бюджета, объемов международной финансовой помощи, ситуации на валютном рынке и состояния украинской экономики. В то же время доллар и евро могут двигаться по отношению к гривне в разных направлениях под влиянием внешних факторов.

В новой статье рассмотрим основные факторы, которые касаются курса национальной валюты, и оценим их важность и степень влияния:

Налоги за продажи через цифровые платформы

С 1 января 2027 года в Украине изменится порядок налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Если физическое лицо продает товары на нескольких онлайн-площадках и превышает установленные законом пороги дохода, то налоговая сможет самостоятельно определить сумму налогового обязательства.

В Киеве начинают подавать тепло

В столице начинают подавать тепло в жилые дома. На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева нужно до недели. По заявкам руководителей уже подключено к теплу почти 50% соцзаведений. В частности, 157 медучреждений, 402 детсада и 85 школ.

Первый взнос и дополнительные расходы по программе єОселя

Сумма, которую нужно накопить для покупки квартиры по программе єОселя, существенно отличается в зависимости от города. Помимо первого взноса покупателю нужно предусмотреть средства на оформление ипотеки: банковскую комиссию, оценку недвижимости, услуги нотариуса, страхование и другие платежи. Самый большой средний первый взнос за самое дешевое жилье на первичном рынке требуется во Львове — 904 тыс. грн. Самая маленькая сумма среди исследованных городов в Запорожье, где достаточно 174 тыс. грн.

Денежные переводы из-за границы

В сентябре 2026 года объем частных денежных переводов в Украину уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году и составил $0,6 млрд. С начала полномасштабной войны ежемесячные поступления сократились вдвое. Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 6,8%. Другие частные переводы, поступившие по официальным каналам, уменьшились на 2,2%.

Открытие и закрытие ФЛП

За время полномасштабной войны в Украине увеличилось на 260 тысяч активных физических лиц — предпринимателей. В то же время растет и количество закрытых бизнесов. Больше всего активных ФЛП за годы вторжения зарегистрировали в течение 2023 года — 306,5 тысячи, а меньше всего в 2022 году — 199,8 тысячи. Больше же закрытых ФЛПов насчитывается в 2025 году — 280,3 тысячи. Меньше всего — в 2022: 189,3 тысячи.

Кроме того, украинцы, которые раньше закрывали собственное дело, все чаще возвращаются к предпринимательству . За неполный 2026 год количество повторных регистраций ФЛП уже превысило показатель за весь прошлый год.

Кстати, аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций об их владельцах. Выяснилось, что 1299 действующих торговых марок принадлежат российским владельцам, а еще 312 имеют среди совладельцев белорусских физических или юридических лиц.

Правила оформления водительских прав

С 1 ноября в Украине действуют новые правила для водителей, которым из-за состояния здоровья требуется адаптированный автомобиль. Теперь врач будет определять потребность в приспособлении авто, а конкретное оборудование — уполномоченные работники сервисных центров МВД. Во время медицинского осмотра врач будет оценивать состояние здоровья человека и указать в медицинской справке, требует ли она адаптации автомобиля для безопасного вождения.

Физическая идентификация для пенсионеров-ВПЛ