Українці дедалі частіше повторно відкривають ФОП

Українці, які раніше закривали власну справу, дедалі частіше повертаються до підприємництва. За неповний 2026 рік кількість повторних реєстрацій ФОП уже перевищила показник за весь минулий рік.

За даними Опендатабота , від початку року зафіксовано 30 033 повторні реєстрації. Йдеться про підприємців, які вже мали ФОП, закрили його, а згодом знову зареєструвалися.

Загалом 29 382 підприємці повторно розпочали діяльність цьогоріч.

Частка повторних реєстрацій ФОП зростає

За останні три роки частка повторних відкриттів серед усіх реєстрацій ФОП збільшилася майже втричі. Якщо у 2023 році вона становила 5%, то у 2025 році зросла до 10%. За неповний 2026 рік показник уже досяг 14%.

Тобто приблизно кожен сьомий новий ФОП цьогоріч належить підприємцю, який раніше вже мав власну справу.

Найбільше повторних реєстрацій зафіксували в Києві — 3862, або 13% від загальної кількості. Далі йдуть:

Дніпропетровська область — 2861;

Одеська область — 2226;

Львівська область — 2115;

Київська область — 2032.

Хто відкривав ФОП повторно найбільшу кількість разів

Деякі підприємці неодноразово закривали та знову реєстрували бізнес. Рекорд належить 25-річному підприємцю з Дніпропетровщини, який має вісім повторних реєстрацій у 2021, 2022 та 2024 роках. Його діяльність пов’язана зі сферою нерухомості та реклами.

Ще четверо підприємців із Харківської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей перереєстровували ФОП по сім разів. Вони працюють у різних сферах: від торгівлі та продуктового ритейлу до програмування, дизайну, ремонту комп’ютерів і послуг у сфері охорони здоров’я.