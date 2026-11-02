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mono запустив безкоштовну електронну печатку для роботи з касою: оформити можна за 2 хвилини в застосунку
Перший в Україні банкінг без відділень monobank запустив нову функцію для підприємців — електронну печатку для програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО). Тепер ФОПи можуть безкоштовно випустити її безпосередньо в застосунку monobank за 2 хвилини, без відвідування надавачів електронних довірчих послуг, завантаження документів чи використання сторонніх сервісів. Печатка працює з будь-яким ПРРО та допомагає підприємцям спростити роботу з касами.
Якщо у підприємця є магазин, кафе, салон краси або інтернет-магазин, для видачі фіскальних чеків через ПРРО потрібен електронний підпис або печатка. Зазвичай для її отримання підприємцям доводиться звертатися до окремого надавача послуг, проходити ідентифікацію, оплачувати сертифікат і налаштовувати його в касі. Коштувати це може до 720 грн на рік.
Одна каса — одна печатка, з якою можуть працювати декілька касирів
Ще одна перевага нової функції — печатка прив’язана до підприємця, а не до конкретного касира. Це означає менше налаштувань, документів і зайвих дій для підприємця.
Наприклад, якщо у вашому магазині працюють троє касирів, не потрібно створювати окремий електронний підпис для кожного. Усі вони можуть працювати з однією печаткою на цій касі.
Якщо хтось звільнився або прийшов новий співробітник, перевипускати печатку теж не потрібно. А якщо у вас кілька кас, для кожної можна створити свою печатку.
Як отримати електронну печатку в mono?
Сервіс доступний ФОПам, які мають підприємницький рахунок у monobank. Для випуску печатки потрібно:
- Відкрити рахунок ФОП у застосунку mono та перейти в розділ «Профіль».
- Обрати «monoКЕП» та натиснути «Електронна печатка».
- Зробити селфі для підтвердження особи.
- Створити пароль до печатки та підписати заяву.
Випуск печатки займає близько 2 хвилин. Після цього вона з’явиться в застосунку. Печатка діє два роки та працює з будь-яким ПРРО.
Щоб почати нею користуватися, потрібно зареєструвати сертифікат у ДПС та завантажити ключ у свою касову програму. Якщо каса вже працює, достатньо зареєструвати новий сертифікат у податковій та замінити ключ у ПРРО.
Детальніше переглянути інструкцію з підключення можна в базі знань mono.
monobank — перший в Україні банкінг без відділень. За 8 років став другим найбільшим банкінгом України за кількістю платіжних карток фізичних осіб та підприємців, перетнувши позначку в 11 мільйонів користувачів. Застосунком користується кожен третій українець.
monoбізнес — банкінг для ФОПів і юросіб, що спрощує управління бізнесом зі смартфона та бізнес-кабінета.
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