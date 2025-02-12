День финансов: «Контракт 18−24» на 1 млн грн, сроки прохождения ВВК, новые правила для торговли — Finance.ua

День финансов: «Контракт 18−24» на 1 млн грн, сроки прохождения ВВК, новые правила для торговли Сегодня 17:38

В среду, 12 февраля, Верховная Рада принимала следующие важные решения:

Продлила сроки прохождения ВВК «ограниченно пригодным». Сегодня ВР приняла сразу в целом ➡️Сегодня ВР приняла сразу в целом законопроект № 12 457 относительно обязательного прохождения гражданами Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения. Перенесли срок прохождения ВВК до 5 июня 2025 года.

Поддержала реформу АРМА. Верховная Рада поддержала законопроект о реформе АРМА 233 голосами. Документ предусматривает ➡️Верховная Рада поддержала законопроект о реформе АРМА 233 голосами. Документ предусматривает независимый отбор руководителя и усовершенствование управления арестованными активами с привлечением профессиональных управляющих.

Поддержала перезапуск рынка факторинговых услуг в Украине. Как ➡️Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, законопроектом предусмотрено усовершенствование регулирования факторинга в Украине и отдельных положений действующих законов Украины, касающихся предоставления факторинговых услуг.

Усилила ответственность за использование публичных средств. Верховная Рада ужесточила ответственность за использование публичных средств ➡️Верховная Рада ужесточила ответственность за использование публичных средств должностными лицами, распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики.

Президент поддержал решение Рады по достройке ХАЭС. Зеленский отметил, что достройка двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС Зеленский отметил, что достройка двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС позволит Украине пройти зиму без импорта электричества, не повышать тарифы и будет важной для совместных проектов с партнерами, в том числе из США, в сфере добычи ресурсов.

Минобороны представило проект «Контракт 18−24» для добровольцев. Как Как подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров, «доброволец сам будет решать: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы».

Кстати, в новом материале Finance.ua подробно рассказывает о том, что это новая инициатива, а также, что об этом думают украинцы. В том числе и военные.

Правительство утвердило новые правила для торговли. Кабинет Министров утвердил новые правила торгового обслуживания населения. Документ Кабинет Министров утвердил новые правила торгового обслуживания населения. Документ устанавливает более понятные и четкие правила торговли, усиливает защиту потребителя, в том числе и в сфере сетевой торговли.

В Украине расширили список информации, составляющей государственную тайну. Верховная Рада внесла изменения в статью 8 закона Украины «О государственной тайне». Планы защиты Верховная Рада внесла изменения в статью 8 закона Украины «О государственной тайне». Планы защиты критической инфраструктуры были засекречены.

Стартовал прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей. Сегодня, 12 февраля, стартует прием заявок на бюджетную субсидию для сельхозпроизводителей через Государственный аграрный реестр. Подробности Сегодня, 12 февраля, стартует прием заявок на бюджетную субсидию для сельхозпроизводителей через Государственный аграрный реестр. Подробности сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Кстати, украинцы в 1,5 раза чаще покупают землю, чем жилье. Как сообщает Опендатабот, 452 тыс. договоров купли-продажи недвижимости провели нотариусы в прошлом году. Это на 12% больше, чем в 2023 году, однако все еще на 28% меньше, чем до полномасштабного.

В то же время ЛУН приводит результаты опроса, будут ли расти цены на квартиры в Киеве.

Укрпочта выпустила набор марок «Черный лес». Укрпочта Укрпочта объявила о запуске лимитированного выпуска «Черный лес» по проекту «Собственная марка». Тираж набора (лист с 9 марками и художественный конверт со спецпогашением) — 1340 экземпляров, стоимость — 700 грн.

Банковские карты могут быть кредитными или дебетовыми. Первые — это бесплатный, «карманный» банковский кредит. Вторые — только с собственными средствами. Поэтому мы решили обновить рейтинг дебетовых карт.

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