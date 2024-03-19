День финансов: конец отопительного сезона, новые возможности банок monobank, мошеннические схемы на рынке труда — Finance.ua

День финансов: конец отопительного сезона, новые возможности банок monobank, мошеннические схемы на рынке труда Сегодня 17:45

Во вторник, 20 марта, стало известно, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха.

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monobank расширил возможности банок. За время работы «Банок» от monobank было собрано почти 50 млрд грн. Очевидно, что этот инструмент пользуется За время работы «Банок» от monobank было собрано почти 50 млрд грн. Очевидно, что этот инструмент пользуется популярностью среди украинцев, поэтому mono решил расширить его возможности.

Самая популярная мошенническая схема на рынке труда. Мошенничество на рынке труда Мошенничество на рынке труда адаптируется к новым условиям, изменяет свою форму, совершенствует методы и средства обмана, становится более наглым и продолжает паразитировать с целью наживы.

План проверок на 2024 г. Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками напоминает , что в Украине возобновили право на проведение проверок ГНС.

География и состояние украинского ІТ-экспорта. Украина занимает сильные позиции на мировом ІТ-ландшафте. Какие направления ІТ государство стремится развивать согласно Национальной стратегии инноваций WINWIN. География украинского Украина занимает сильные позиции на мировом ІТ-ландшафте. Какие направления ІТ государство стремится развивать согласно Национальной стратегии инноваций WINWIN. География украинского экспорта существенно не меняется. За последние десять лет экспорт ІТ-услуг ежегодно рос в среднем на 18,7%, достигнув рекордного уровня в 7,3 миллиарда долларов в 2022 году.

Условия снятия наличных денег в самых популярных банках в Украине. Finance.ua Finance.ua рассказывает об условиях снятия наличных денег в самых популярных банках страны.

Кстати, банковская рассрочка — это один из способов оплаты покупок, при котором стоимость товара или услуги разбивается на несколько частей, чтобы человек мог выплачивать его постепенно. Finance.ua изучил условия оформления рассрочек в нескольких банках Украины. Отобрали самые интересные, с нашей точки зрения.

Передача замороженных активов россии для нужд Украины. В Евросоюзе подготовили законодательное предложение, согласно которому Украина начнет получать В Евросоюзе подготовили законодательное предложение, согласно которому Украина начнет получать доходы от заблокированных активов российского Центробанка уже в июле. Средства будут направлены на поставку оружия и развитие оборонной промышленности.

Боррель предложит направить 90% доходов от активов россии на оружие для Украины.

Франция присоединяется к Польше с требованием ограничения импорта украинской сельхозпродукции.

Польские порты загружены на 60% своей мощности, на долю украинского транзитного зерна приходится 10%.

Напомним, чуть больше недели осталось до оглашения победителей премии FinAwards 2024. Имена безоговорочных лидеров финансового рынка Украины станут известны уже 29 марта. Голосование на сайте премии завершено. В этом году участие в нем приняло рекордное количество пользователей — 53 756.

🏆 Завершающим этапом станет церемония награждения победителей FinAwards 2024 года.

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