День финансов: когда будет кредит на 90 млрд евро и где лучше выходить на пенсию Сегодня 17:38

Вторник, 21 апреля. Где лучше выходить на пенсию и что такое «рынок кандидата».

Кредит на 90 млрд евро

В Европейской комиссии прогнозируют , что первые выплаты Украине в рамках кредита на 90 млрд евро могут состояться во втором квартале текущего года.

Также стало известно, когда Украина перестанет зависеть от кредитов — прогноз МВФ до 2030 года

В то же время, уровень неопределенности в мире достиг исторических максимумов: что в этих условиях может сделать Украина читайте по ссылке.

Объединение энергорынков Украины и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 12087-д, предусматривающий объединение энергетических рынков Украины и Европейского Союза.

«Рынок кандидата»

Украинский рынок труда прошел этап военного шока в 2022 году и перешел в фазу масштабной структурной адаптации. Дефицит кадров является не только вызовом, но и фактором, стимулирующим изменения и модернизацию.

С 1 мая украинцы получат обновленные платежки

Тарифы на электроэнергию и газ для населения остаются в силе, однако для части потребителей меняется порядок начисления. Все детали здесь

🎥На календаре — финал апреля, и аналитики уверены, что мы сейчас находимся в фазе валютного покоя. Что происходит с курсом валют — рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус банка» Тарас Лесовой. Об этом говорится в новом видео

Пересечение границы на авто

В Украине с июня 2026 года в рамках проекта «еЧерга» будет работать электронная система пересечения границы для легковых авто- подробностей здесь.

В то же время в Украине начали снижаться цены на топливо. Хотя пишут, что через месяц в мире закончатся запасы нефти — мнения экспертов читайте здесь.

Кстати, в украинском информационном пространстве активно распространяют новости о якобы новых штрафах для владельцев квартир, сдающих жилье в аренду. Детали — внизу в статье:

Лучшие страны для выхода на пенсию

Люди во всем мире стареют. ОЭСР прогнозирует, что к 2050 году 30% населения мира будет в возрасте 65 лет или старше. Так что в инофиграфике вы можете увидеть где лучше жить на пенсии и почему так.

