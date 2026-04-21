«Рынок кандидата»: как изменилась ситуация с работой в Украине

Рынок кандидата – это новая реальность.

Украинский рынок труда прошел этап военного шока в 2022 году и перешел в фазу масштабной структурной адаптации. Дефицит кадров является не только вызовом, но и фактором, стимулирующим изменения и модернизацию.

Об этом заявила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк во время дискуссии European Business Association на площадке KSE Institute.

«Рынок кандидата» как новая реальность

Как отметила Жовтяк, на рынке труда сформировалась новая модель взаимодействия, где инициатива все больше переходит к соискателям работы.

«Рынок кандидата — это новая реальность. Времена, когда работодатели выбирали кандидатов по десяткам резюме, прошли. Теперь искатель работы „диктует“ условия. Гибкость, менторство и личный подход равномерно стают не бонусами, а не единственным методом закрыть вакансию», — сказала она.

В то же время, по ее словам, из-за мобилизации и миграции произошло «вымывание» рабочей силы, в частности мужчин. Как следствие — стремительное вовлечение женщин, ветеранов и людей постарше в секторы, где раньше они были мало представлены — энергетика, аграрная сфера, логистика, транспорт.

Ключевые тренды рынка труда

Среди основных тенденций:

запрос на стабильность и содержание работы. Уровень заработной платы больше не является единственным определяющим фактором. Возрастает значение стабильности работодателя, социальных гарантий (в том числе страхования и обеспечения жильем) и полезности труда;

гибкость как базовое требование. Удаленная и гибридная занятость, а также гибкий график переходят из категории дополнительных преимуществ в стандартные условия;

переориентация и быстрое переобучение. Постепенно растет количество людей, которые меняют профессию, приобретают смежные навыки, входят в новые сферы с нуля. Возрастает роль коротких программ обучения, в том числе неформального.

Жовтяк подчеркнула, что нынешние изменения носят долгосрочный характер.

«В дальнейшем просто не будет. Эти изменения на рынке труда — не временные трудности, а новая реальность, дефицит кадров носит структурный, а не ситуативный характер. После войны конкуренция за людей только обострится», — добавила она.

В этом контексте бизнесу следует быть партнером для своих работников: инвестировать в обучение персонала, развитие внутренних компетенций и автоматизацию процессов, а также внедрять принципы адаптивности и инклюзии. Это будут главные инструменты для привлечения персонала в ближайшее десятилетие.

По ее словам, искателям работы следует ориентироваться на непрерывное обучение, развитие мультифункциональных навыков и быстрое овладение новыми инструментами.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинский рынок труда в 2026 году оказался в сложной ситуации: компании все чаще говорят о нехватке работников, но в то же время не спешат привлекать тех, кто мог бы частично закрыть вакансии. Речь идет, в частности, о ветеранах, людях с инвалидностью и внутренне перемещенных лицах.

Часто поиск новой работы или смена профессии сопровождается финансовой неопределенностью. Однако финансовая грамотность и предварительная подготовка позволяют контролировать эту неопределенность. Как подготовиться к смене работы — рассказываем здесь

