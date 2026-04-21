С 1 мая украинцы получат обновленные платежки: что изменят

Тарифы на электроэнергию и газ для населения остаются прежними, однако для части потребителей меняется порядок начисления.
С 1 мая украинские домохозяйства получат платежки за коммунальные услуги с обновленными расчетами, пишет fbc.biz.ua.

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей и дальше будет составлять 4,32 грн за кВт·ч. Это единая ставка, которая будет действовать для всех категорий населения.
Льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением, который действовал до конца апреля, больше не будет применяться — таким потребителям придется платить по общей ставке.
Цена на газ для населения остается фиксированной — 7,96 грн за кубометр. Действие моратория на повышение тарифов продолжает сдерживать возможный рост стоимости ресурса, и правительство уже заявило, что изменения в ближайшее время не планируются.
Ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об изменениях в платежках за распределение природного газа для бытовых потребителей.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.

Постановление предусматривает обновление подходов к формированию счетов за услуги распределения газа. В частности, определен четкий перечень информации, которая должна содержаться в платежных документах.
Ранее Finance.ua писал, что оплата коммунальных услуг — это одна из важных статей расходов каждой украинской семьи. Но кроме общей стоимости и способов сэкономить на этом есть еще и другая важная задача — сделать процесс оплаты удобным и регулярным. Детали в статье — Пять самых легких и выгодных способов заплатить за коммуналку
