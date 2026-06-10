Популярный бренд выпустит дешевые смартфоны за $200 (фото) Сегодня 03:05 — Технологии&Авто

OnePlus13, www.techadvisor.com

По словам инсайдера, компания OnePlus уже работает над совершенно новой линейкой смартфонов. Серия под кодовым обозначением N будет содержать несколько устройств по цене менее 210 долларов США.

Об этом сообщает gsmarena.com.

Иными словами, производитель предложит телефоны начального уровня — ниже серии Nord среднего класса, которая находится ниже флагманской.

По словам источника, серия OnePlus N будет состоять из «нескольких смартфонов, адаптированных для разных уровней». При цене менее 210 долларов новые устройства будут конкурировать с доступными моделями Redmi, Realme и Poco.

Фото иллюстративное

Дебют нового семейства, вероятнее всего, состоится в июле 2026 года, отмечает издание. Любопытно, что эта серия будет изначально запущена для индийского рынка. Поступят ли смартфоны на глобальный рынок, пока не известно.

Ранее мы сообщали о свежем рейтинге Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности за март 2026 года.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.