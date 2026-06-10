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Популярный бренд выпустит дешевые смартфоны за $200 (фото)

Технологии&Авто
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OnePlus13
OnePlus13, www.techadvisor.com
По словам инсайдера, компания OnePlus уже работает над совершенно новой линейкой смартфонов. Серия под кодовым обозначением N будет содержать несколько устройств по цене менее 210 долларов США.
Об этом сообщает gsmarena.com.
Иными словами, производитель предложит телефоны начального уровня — ниже серии Nord среднего класса, которая находится ниже флагманской.
По словам источника, серия OnePlus N будет состоять из «нескольких смартфонов, адаптированных для разных уровней». При цене менее 210 долларов новые устройства будут конкурировать с доступными моделями Redmi, Realme и Poco.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Дебют нового семейства, вероятнее всего, состоится в июле 2026 года, отмечает издание. Любопытно, что эта серия будет изначально запущена для индийского рынка. Поступят ли смартфоны на глобальный рынок, пока не известно.
Ранее мы сообщали о свежем рейтинге Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности за март 2026 года.
По материалам:
Фокус
СмартфоныТехнологии
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