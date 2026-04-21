Место для вашей рекламы

Кредит на 90 млрд евро: когда Украина получит первые средства

В настоящее время стороны работают над согласованием технических документов
В Европейской комиссии прогнозируют, что первые выплаты Украине в рамках кредита на 90 млрд евро могут состояться во втором квартале текущего года.
Об этом во вторник в Брюсселе сообщил представитель Европейской комиссии по вопросам бюджета Балаш Уйвари, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы знаем, что стоит на кону. Мы знаем, что время имеет решающее значение (для Украины. — Ред.), поэтому мы делаем все возможное, чтобы завершить переговоры (с украинской стороной по сопровождающим техническим документам. — Ред.) как можно скорее. Конечно, я не могу назвать четких сроков, но я бы сказал, что цель состоит в том, чтобы завершить всю оставшуюся работу как можно быстрее, чтобы мы могли подготовиться к первой выплате в течение второго квартала», — заявил Уйвари.

Подготовка технических документов

По его словам, в настоящее время стороны работают над согласованием технических документов, необходимых для запуска финансирования.
Он уточнил, что речь идет о трех ключевых документах, которые прорабатываются во взаимодействии с украинской стороной:
Первый документ — программа макрофинансовой помощи, которая будет сопровождаться Меморандумом о взаимопонимании.
Второе направление — использование инструмента Ukraine Facility для предоставления части средств в формате бюджетной поддержки. В этом контексте предусмотрено обновление Плана для Украины.
Третий элемент — непосредственно кредитное соглашение, также требующее двустороннего согласования.

Переговорный процесс

Он отметил, что нет прямой связи между текущей работой Европейской комиссии над этими документами и положительным решением Совета ЕС по окончательному принятию кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, которое, как ожидается, может быть принято в среду.
«Я не вижу прямой связи: двусторонние переговоры между Комиссией и Украиной могут проходить независимо от других процедур. Конечно, наши внутренние процедуры также продолжаются. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы выполнить все требования», — подчеркнул Уйвари.
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
