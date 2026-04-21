Кредит на 90 млрд евро: когда Украина получит первые средства

В настоящее время стороны работают над согласованием технических документов

В Европейской комиссии прогнозируют, что первые выплаты Украине в рамках кредита на 90 млрд евро могут состояться во втором квартале текущего года.

Об этом во вторник в Брюсселе сообщил представитель Европейской комиссии по вопросам бюджета Балаш Уйвари, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы знаем, что стоит на кону. Мы знаем, что время имеет решающее значение (для Украины. — Ред.), поэтому мы делаем все возможное, чтобы завершить переговоры (с украинской стороной по сопровождающим техническим документам. — Ред.) как можно скорее. Конечно, я не могу назвать четких сроков, но я бы сказал, что цель состоит в том, чтобы завершить всю оставшуюся работу как можно быстрее, чтобы мы могли подготовиться к первой выплате в течение второго квартала», — заявил Уйвари.

Подготовка технических документов

По его словам, в настоящее время стороны работают над согласованием технических документов, необходимых для запуска финансирования.

Он уточнил, что речь идет о трех ключевых документах, которые прорабатываются во взаимодействии с украинской стороной:

Первый документ — программа макрофинансовой помощи, которая будет сопровождаться Меморандумом о взаимопонимании.

Второе направление — использование инструмента Ukraine Facility для предоставления части средств в формате бюджетной поддержки. В этом контексте предусмотрено обновление Плана для Украины.

Третий элемент — непосредственно кредитное соглашение, также требующее двустороннего согласования.

Переговорный процесс

Он отметил, что нет прямой связи между текущей работой Европейской комиссии над этими документами и положительным решением Совета ЕС по окончательному принятию кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, которое, как ожидается, может быть принято в среду.

«Я не вижу прямой связи: двусторонние переговоры между Комиссией и Украиной могут проходить независимо от других процедур. Конечно, наши внутренние процедуры также продолжаются. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы выполнить все требования», — подчеркнул Уйвари.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.