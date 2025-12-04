День финансов: «Киевстар» повышает тарифы, а украинцы наращивают долги по микрокредитам Сегодня 17:45

Четверг, 4 декабря. Украинцы берут большие «займы до зарплаты», «Киевстар» повышает цены на тарифы, а Минфин готовится усиленно собирать налоги.

Рекордные международные резервы

По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины составили $54,7 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В ноябре они выросли на 10,6%. Как пояснили в Нацбанке, такая динамика обусловлена ​​самыми большими с начала года объемами поступлений от международных партнеров.

Со своей стороны, Европейская комиссия представила два варианта финансирования Украины в 2026—2027 годах.

Новые тарифы в «Киевстар»

Мобильный оператор Киевстар предупредил об обновлении тарифов в конце 2025 года и начале 2026-го. Обновление тарифов будет происходить поэтапно:

с 18 декабря 2025 года и в течение начала 2026 года — для части тарифов предоплаты;

с 1 января 2026 года и несколько следующих месяцев — для отдельных контрактных и бизнес-тарифов.

НДС для ФЛП, налоги на OLX и международные посылки

Украина взяла на себя ряд обязательств в ходе переговоров с МВФ о новом финансировании. Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, Украина должна улучшать налоговое администрирование и усиливать способность собирать налоги.

Поэтому правительство предлагает принять законопроекты о налогообложении доходов с цифровых платформ, в том числе OLX или Glovo. Также есть вопросы относительно налогообложения международных посылок. Кроме того, Украина должна выровнять правила для ФЛП на упрощенной системе и хозяйствующих субъектах, которые являются плательщиками НДС.

Зарплаты учителей

В Министерстве образования и науки сообщили , что на 2026 год заложили повышение заработных плат педагогическим работникам. Так, с 1 января 2026 года зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.

Рынок труда в Украине и Польше

Новое исследование от аналитиков grc.ua свидетельствует , что для работников в Украине зарплата — не единственный критерий удержания на работе. Все чаще работники задумываются об увольнении из-за отсутствия развития, выгорания и недостаточного признания. В итоге 65% работников получают обратную связь реже, чем раз в три месяца, что не соответствует современным HR-стандартам.

Согласно данным международной компании по трудоустройству Gremi Personal, в течение первых девяти месяцев 2025 года украинцы в Польше активно откликались на вакансии в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве. Среди украинцев популярны вакансии упаковщиков, сортировщиков, работников складов.

Как говорится в отчете НБУ, в ноябре рост количества резюме составил в среднем 27% г/г, количества вакансий — 9% г/г. Такая динамика ослабляла давление на рынке труда. Медианная предлагаемая номинальная зарплата в ноябре выросла на 20% г/г и составила 27 тыс. грн.

Платежки за тепло

Тарифы на отопление для жителей Киева не меняются уже 6 лет. Стоимость одной гигакалории тепловой энергии составляет 1654,41 грн. Один кубический метр горячей воды стоит 97,89 грн.

Как пояснили в «Киевтеплоэнерго», более 90% многоквартирных домов столицы оснащены домовыми счетчиками, поэтому стоимость зависит от наружной температуры воздуха, объемов потребления и регулирования температуры. Как происходят начисления — рассказываем здесь

Жизнь в долг

С начала года украинцы взяли микрокредитов более 6 млн раз, а общая сумма займов превысила 40 млрд грн. За последние три месяца у микрофинансовых организаций одолжили более 13,7 млрд грн. Сейчас у МФО в среднем занимают 6 417 грн. Аналитики указывают , что украинцы возвращают микрозаймы хуже, чем берут.

Новые международные маршруты FlixBus

Flix объявила о значительном расширении своей международной сети, запуская новые маршруты из Украины в Австрию и Польшу: Киев — Зальцбург и Винница — Вроцлав.

Метро на Виноградарь

Руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Выговский сообщил , что в 2026 году станцию ​​"Мостицкая" планируют завершить в основных конструкциях, но движение поездов в Виноградарь начнется не раньше 2027 года.

📢 Он сказал: «В 2026 году метро на Виноградарь не поедет. Возможно, в 2027, но не точно».

Вступление в «клуб белого бизнеса»

Верховная Рада приняла закон об особенностях налогообложения банков в 2026 году. Этот закон содержит ряд других важных решений, касающихся налога на недвижимое имущество и совершенствования условий для честного бизнеса

Так, в сравнительной таблице к закону уточнены критерии среднемесячной начисленной или выплаченной зарплаты для налоговых агентов юридических лиц. Из закона убрали нормы, которые делали этот институт менее удобным для бизнеса.

