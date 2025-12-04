ФГВФО продлил временную администрацию в «РВС Банк» Сегодня 16:35

ФГВФО продлил временную администрацию в «РВС Банк»

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 3 декабря 2025 года № 1121 о продлении временной администрации в неплатежеспособном банке АО «РВС Банк». Ее продлили на один месяц — с 5 декабря 2025 года по 4 января 2026 года (включительно).

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

В соответствии с указанным решением также продлены полномочия уполномоченного лица Фонда на временную администрацию неплатежеспособного «РВС Банка» — начальника управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Новикова Дениса Анатольевича сроком на один месяц с 5 декабря 2025 года до 4 января 2026 года (включительно).

Узнать больше информации можно по номерам:

«Горячей линии» Фонда: 0 800 105 800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины) и +38 (044) 333 36 55 (согласно тарифам оператора связи);

информационно-консультационного центра Фонда: +38 (044) 333 35 85 (согласно тарифам оператора связи);

АО «РВС Банк»: +38 (044) 590 00 00; 0 800 500 590.

Справка Finance.ua:

Как мы сообщали, 4 ноября 2025 года правление Нацбанка приняло решение об отнесении Акционерного общества «РВС Банк» к категории неплатежеспособных;

с 24 ноября 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплатам вкладчикам обанкротившегося АО «РВС Банк» — по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 4 ноября 2025 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета). Детальнее о том, как получить возмещение, мы рассказывали здесь.



