0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГВФО продлил временную администрацию в «РВС Банк»

16
ФГВФО продлил временную администрацию в «РВС Банк»
ФГВФО продлил временную администрацию в «РВС Банк»
Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 3 декабря 2025 года № 1121 о продлении временной администрации в неплатежеспособном банке АО «РВС Банк». Ее продлили на один месяц — с 5 декабря 2025 года по 4 января 2026 года (включительно).
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
В соответствии с указанным решением также продлены полномочия уполномоченного лица Фонда на временную администрацию неплатежеспособного «РВС Банка» — начальника управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Новикова Дениса Анатольевича сроком на один месяц с 5 декабря 2025 года до 4 января 2026 года (включительно).
Читайте также
Узнать больше информации можно по номерам:
  • «Горячей линии» Фонда: 0 800 105 800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины) и +38 (044) 333 36 55 (согласно тарифам оператора связи);
  • информационно-консультационного центра Фонда: +38 (044) 333 35 85 (согласно тарифам оператора связи);
  • АО «РВС Банк»: +38 (044) 590 00 00; 0 800 500 590.

Справка Finance.ua:

  • Как мы сообщали, 4 ноября 2025 года правление Нацбанка приняло решение об отнесении Акционерного общества «РВС Банк» к категории неплатежеспособных;
  • с 24 ноября 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплатам вкладчикам обанкротившегося АО «РВС Банк» — по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 4 ноября 2025 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета). Детальнее о том, как получить возмещение, мы рассказывали здесь.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems