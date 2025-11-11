Признанный неплатежеспособным «РВС Банк» может избежать ликвидации
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к открытому конкурсу для привлечения инвесторов и банков с целью вывода с рынка АО «РВС Банк». Дальнейшая судьба учреждения будет зависеть от заинтересованности инвесторов в период временной администрации.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
Как это работает
Как пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда Виктория Степанец, у Фонда есть три инструмента урегулирования, отличные от ликвидации:
- продажа банка в целом,
- создание переходного банка,
- передача активов и обязательств принимающему банку.
«Выбрана будет та стратегия, которая отвечает принципу наименьших затрат. Главные предпосылки для успешного кейса урегулирования — качество активов и заинтересованность инвестора или принимающего банка в одном из способов урегулирования», — говорит Степанец.
- Для потенциальных инвесторов и принимающих банков Фонд открыл виртуальную комнату данных (в банке работает физическая комната данных).
- Посетить комнату и ознакомиться со всей информацией об РВС Банке могут все банки Украины и лица, предварительно квалифицированные Нацбанком (а также те, кто подал пакет документов на предварительную квалификацию).
- Принять участие в конкурсе могут все банки Украины и лица, предварительно квалифицированные Национальным банком Украины.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, в частности, сроками подачи заявок, можно на сайте Фонда по ссылке.
Ранее мы сообщали, что 4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО «РВС Банк» к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию. Также мы писали, что 11 ноября Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил открытый конкурс для выведения с рынка неплатежеспособного «РВС Банк».
