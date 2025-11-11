Признанный неплатежеспособным «РВС Банк» может избежать ликвидации Сегодня 10:46

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к открытому конкурсу для привлечения инвесторов и банков с целью вывода с рынка АО «РВС Банк». Дальнейшая судьба учреждения будет зависеть от заинтересованности инвесторов в период временной администрации.

Как это работает

Как пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда Виктория Степанец, у Фонда есть три инструмента урегулирования, отличные от ликвидации:

продажа банка в целом,

создание переходного банка,

передача активов и обязательств принимающему банку.

«Выбрана будет та стратегия, которая отвечает принципу наименьших затрат. Главные предпосылки для успешного кейса урегулирования — качество активов и заинтересованность инвестора или принимающего банка в одном из способов урегулирования», — говорит Степанец.

Для потенциальных инвесторов и принимающих банков Фонд открыл виртуальную комнату данных (в банке работает физическая комната данных).

Посетить комнату и ознакомиться со всей информацией об РВС Банке могут все банки Украины и лица, предварительно квалифицированные Нацбанком (а также те, кто подал пакет документов на предварительную квалификацию).

Принять участие в конкурсе могут все банки Украины и лица, предварительно квалифицированные Национальным банком Украины.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, в частности, сроками подачи заявок, можно на сайте Фонда , в частности, сроками подачи заявок, можно на сайте Фонда по ссылке

Ранее мы сообщали , что 4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО «РВС Банк» к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию. Также мы писали , что 11 ноября Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил открытый конкурс для выведения с рынка неплатежеспособного «РВС Банк».

