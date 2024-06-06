День финансов: какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией, приемлемый средний уровень зарплаты — Finance.ua

День финансов: какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией, приемлемый средний уровень зарплаты Сегодня 17:34

Сегодня, 6 июня, мы исследовали в новой статье стоимость услуг стоматолога в Украине. Профессиональная стоматология и более низкие цены по сравнению со странами Европы способствуют тому, что все больше пациентов из-за рубежа едут в Украину, чтобы получить услуги. Finance.ua проанализировал стоимость самых распространенных услуг.

Приемлемый средний уровень заработной платы. Украинцы хотят иметь Украинцы хотят иметь 32,4 тыс. гривен в месяц. В то же время фактическая средняя зарплата равна 18,46 тыс. гривен.

Деньги на «черный день». 56% украинцев не 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% лишились возможности откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.

Какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией. Вслед за повышением тарифов на электроэнергию можно ожидать новых расценок на отопление. Об этом в интервью Radio NV Вслед за повышением тарифов на электроэнергию можно ожидать новых расценок на отопление. Об этом в интервью Radio NV заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Касательно отключений света:

Не успеть восстановить мощности к зиме: The New York Times предупреждает о тяжелых месяцах без света.

Почему в разных областях электроэнергию отключают на разное количество часов.

Больше, чес облцентры: YASNO удивили заявлением о потреблении света в Киеве.

Отключаем не дома, а линии, от которых они питаются: ограничение света для новостроек, в которых всё на электричестве.

Штрафы за нелегальный труд в 2024 году. За использование труда неоформленных работников работодатель привлекается к ответственности. В 2024 году эти штрафы становятся ощутимыми — За использование труда неоформленных работников работодатель привлекается к ответственности. В 2024 году эти штрафы становятся ощутимыми — более 120 тыс. гривен . Напомним, с 1 января и 1 апреля минимальную зарплату повысили с 6,8 тыс. до 7,1 тыс. и 8 тыс. грн соответственно. Это послужило причиной увеличения штрафов.

Международные резервы. По состоянию на 1 июня 2024 года международные резервы Украины, по По состоянию на 1 июня 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39 033,8 млн долл. США. В мае они снизились на 7,9%.

Образовательное приложение «Мрія». Министерство цифровой трансформации запустило в пилотном режиме образовательное приложение «Мрія». Об этом Министерство цифровой трансформации запустило в пилотном режиме образовательное приложение «Мрія». Об этом сообщает пресс-служба министерства. «В настоящее время учебный процесс, профессиональное развитие и взаимодействие учителей, учеников и родителей — в едином приложении», — говорится в сообщении.

Рекордное количество участников на аукционах по приватизации. В истории Фонда госимущества Украины В истории Фонда госимущества Украины зафиксирован самый высокий показатель активности на онлайн-аукционах по приватизации. За первые пять месяцев этого года среднее количество участников на таких аукционах составило 5,34. Это рекорд для Фонда.

Дефицит кадров из-за мобилизации. Дефицит рабочей силы в Украине начинает создавать новые проблемы. Об этом Дефицит рабочей силы в Украине начинает создавать новые проблемы. Об этом пишет Bloomberg. Отток персонала, который ослабил украинские силы, отражающие натиск россии на поле боя, также подрывает производительность фабрик, строительных площадок, шахт и ресторанов пострадавшей от войны страны.

12 государств ЕС настаивают на прогрессе в отношении Украины и вступления Молдовы. Министры из 12 стран ЕС призвали начать следующие шаги по вступлению Украины и Молдовы в ЕС до конца июня, когда правительство Венгрии Виктора Орбана должно Министры из 12 стран ЕС призвали начать следующие шаги по вступлению Украины и Молдовы в ЕС до конца июня, когда правительство Венгрии Виктора Орбана должно начать шестимесячное председательство в Совете ЕС.

Вступление Украины в ЕС: первый этап скрининга законодательства завершили. Об этом сообщает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

🎥 Инвестируют больше, чем в 2017 году. В новом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том, почему инвестируют в Украину во время войны, кто это делает и препятствия для инвестиций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.