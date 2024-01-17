День финансов: изменения для ФЛП, курс доллара в следующие 12 месяцев, пенсии в Украине — Finance.ua

День финансов: изменения для ФЛП, курс доллара в следующие 12 месяцев, пенсии в Украине Сегодня 17:50

В среду, 17 января, расскажем, какие пенсии получают украинцы и на каких специалистов наибольший спрос в Киеве.

Курс доллара и инфляция в следующие 12 месяцев. Ожидания бизнеса по уровню девальвации национальной валюты незначительно ухудшились. Среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.06 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.00 грн/долл. США). В то же время улучшение инфляционных ожиданий продолжается пятый квартал подряд.

Как прогнозирует директор по рынкам капитала Sense Bank Татьяна Попович, на протяжении 17−21 января курс продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах 38,5−38,75 гривны.

Также добавим, что бизнес сдержанно оценил улучшение финансово-экономического состояния собственных предприятий в последующие 12 месяцев. Улучшения ожидают предприятия большинства видов экономической деятельности, наиболее оптимистичные в своих оценках — предприятия перерабатывающей промышленности и строительства.

В правительстве анонсировали льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах. В первую очередь речь идет об упрощении регуляторных процедур и ограничении проверок.

Напомним, что с 1 января 2024 года в Украине выросла минимальная зарплата до 7 100 грн, а также увеличился прожиточный минимум. Вместе с ними изменились и другие платежи, привязанные к их размеру. В первую очередь новизну почувствуют на себе физические лица-предприниматели, ведь придется платить больше налогов. Рассказываем подробно, что в этом году ожидает ФЛП:

Убытки monobank. Соучредители мобильного банка Олег Гороховский и Михаил Рогальский Соучредители мобильного банка Олег Гороховский и Михаил Рогальский сообщили , что общие финансовые потери monobank с начала полномасштабного вторжения россии в Украину составляют 4,25 млрд грн, или $112 млн. В то же время в банке отметили, что увеличили количество клиентов: по состоянию на 1 января 2022 года 6,77 млн ​​активных клиентов, сейчас почти 8 млн.

Проект переговорной рамки вступления Украины в ЕС. Европейская комиссия Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины — документом, определяющим принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС. Переговорные рамки традиционно состоят из четырех структурных частей — руководящих принципов, содержательной части, переговорных процедур и приложений.

Кстати, ЕК отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Депозиты украинцев. По По данным НБУ, в конце 2023 года существенно вырос общий депозитный портфель в банковской системе. По итогам декабря вырос на 4,9%. В последний месяц прирост депозитов в украинских финучреждениях составил 50 млрд гривен. Таким образом, совокупный депозитный портфель в банковской системе составил 1,08 трлн гривен.

Военная помощь Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба политика согласились в том, что хотят продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Так, в 2024 году Германия Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба политика согласились в том, что хотят продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Так, в 2024 году Германия предоставит Украине военные товары на сумму более семи миллиардов евро.

В материале по ссылке рассказываем, как изменились оборонные расходы стран НАТО с начала войны в Украине.

Отметим, что правительство разрешило предприятиям оборонно-промышленного комплекса бронировать работников без ограничений по количеству.

Пенсии в Украине. Как Как свидетельствуют данные Опендатабота, доля пенсионеров, получающих пенсию менее 3000 грн, уменьшилась с 39% до 30% за 2023 год. Стало меньше и тех, чьи пенсии составляют от 3000 до 4000 грн: с 23% до 21%. А вот количество пенсионеров, получающих выплаты от 4000 грн, наоборот, выросло. Более половины пенсионеров — 51% — получают выплаты менее 4000 грн.

Профессии в столице. В Киевском центре занятости В Киевском центре занятости сообщили , что сегодня есть сферы, в которых работники нужны, несмотря на военные действия: бытовое обслуживание, торговля, логистика, образование и здравоохранение. Наиболее востребованными вакансиями в Киеве являются слесари, продавцы, врачи, водители, инженеры, бухгалтеры, учителя, повара, менеджеры, а также специалисты по публичным закупкам.

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