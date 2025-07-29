День финансов: изъятие монет 10 копеек, 15 млн грн семьям военных, погибших в плену, мобилизация мужчин 60+ — Finance.ua

День финансов: изъятие монет 10 копеек, 15 млн грн семьям военных, погибших в плену, мобилизация мужчин 60+ Сегодня 17:45

Во вторник, 29 июля, собрали все важное: что будет с разрешениями для бизнеса, монетами в 10 и 50 копеек, военной подготовкой в вузах и выплатами при рождении ребенка.

Изъятие монет 10 копеек

Национальный банк предлагает с 1 октября 2025 года начать постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. Это решение позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Ситуация же с монетами номиналом 50 копеек иная — спрос на них стабильный, особенно в торговле. Поэтому их и далее будут чеканить и пополнять обращение.

Зеленский подписал ряд законов:

Закон, который предусматривает выплату 15 млн грн семьям военных, погибших в плену. Известно, что эта сумма не будет уплачиваться, если военнослужащий добровольно сдался в плен. Закон, который разрешает мужчинам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту во время военного положения. Контракт будет заключен сроком на один год с возможностью продления. Закон, который возобновляет обязательную военную подготовку для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Рынок недвижимости в Украине и Европе

Как сообщает ЛУН, в первом квартале 2025 года в Украине началось строительство 22 698 новых квартир. Общая площадь будущего жилья составляет 1,4 млн кв. м. Это на 35% квартир больше, чем за тот же период в прошлом году. Больше всего нового жилья начали строить в Киевской области — 9292 квартиры общей площадью 594,6 тыс. квадратных метров. Это самый большой объем среди всех регионов.

Также, по данным ЛУН, на вторичном рынке средняя цена двухкомнатной квартиры в столице составляет 100 тысяч долларов. За последние полгода стоимость такого жилья в столице выросла на 4%.

В то же время, по данным Euronews, самым дорогим городом в Европе остается Лондон (2732 евро или 2297 фунтов стерлингов), а самым дешевым — Афины (595 евро).

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Рекордная прибыль ПриватБанка

ПриватБанк по итогам первого полугодия 2025 года достиг рекордного финансового результата — 34,9 млрд гривен чистой прибыли после уплаты 25% налога на прибыль. Также ПриватБанк направил в бюджет 32,1 млрд грн дивидендов.

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Напомним, что НБУ утвердил порядок авторизации деятельности поставщиков нефинансовых платежных услуг в рамках запуска открытого банкинга, который стартует с 1 августа 2025 года в соответствии с законом Украины «О платежных услугах».

Выплаты за рождение ребенка

В Украине планируется реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Как свидетельствует проект закона, среди выплат, на которые смогут рассчитывать родители: дородовое пособие беременным женщинам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1 года, пособие по уходу в рамках программы «єЯсла».

Устаревшие разрешения и лицензии

Кабмин подал в ВР два законопроекта № 13553 и № 13554, которыми предлагается упростить условия ведения бизнеса из-за отмены ряда разрешительных инструментов. Первый документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Второй имеет целью устранить 63 устаревших или дублирующих разрешительных инструмента.

ТОП-10 лучших электрокроссоверов

Кроссоверы — самый популярный автомобильный сегмент в мире, поэтому не удивительно, что именно такие электромобили пользуются спросом. Британское издание WhatCar выбрало топ 10 лучших электрокроссоверов на рынке. Рейтинг составили на основе данных тест-драйвов новых автомобилей. На первом месте оказался Kia EV3.

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Страны с высоким уровнем дохода

В мире выросло количество стран с высоким уровнем дохода — таких сейчас до 40% от общего количества. Для сравнения: в 1987 году таких было всего 25%. В то же время доля стран с низким уровнем дохода сократилась до 12%. Европа остается лидером в этом рейтинге — более двух третей ее стран относятся к этой группе. Украину исследователи отнесли к категории стран с доходами выше среднего.

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