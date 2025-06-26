День финансов: государственный долг, изменения в законе о бухгалтерском учете и контроле за деятельностью банков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: государственный долг, изменения в законе о бухгалтерском учете и контроле за деятельностью банков

36
В четверг, 26 июня, стало известно, что происходило с экономикой в ​​июне и что изменилось в контроле за деятельностью банков.
Государственный долг Украины вырос на миллиард долларов
За май Украина увеличила госдолг на 1 млрд дол. Так, по состоянию на 31 мая 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 515,21 млрд грн, или 180,97 млрд дол. США. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Что происходило с экономикой в ​​июне.
В июне макроэкономическая ситуация в Украине оставалась относительно стабильной. Национальный банк не изменял учетную ставку, курс гривны сохранял умеренную стабильность, а промышленность демонстрировала признаки восстановления, несмотря на потери из-за войны. Об этом свидетельствует Месячный Экономический Мониторинг Украины за июнь 2025 г. от Института экономических исследований.
Новые санкции против граждан и компаний рф.
Австралия ввела новые санкции против граждан и компаний россии. В списке 37 лиц и 7 организаций.
  • Также Украина и Совет Европы заключили соглашение о создании спецтрибунала для россии.
Изменение контроля за деятельностью банков.
Национальный банк внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. Регулятор уточнил и дополнил требования к организации и порядку проведения НБУ плановых и внеплановых выездных проверок банков по вопросам наличного обращения.
Изменения в Законе о бухгалтерском учете.
Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Главное новшество — введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий, что является важным шагом к евроинтеграции и повышению прозрачности бизнеса. Также налоговая получила первые CbC-отчеты от иностранных юрисдикций — что нужно знать здесь.
ОВГЗ через Приват24.
ПриватБанк запустил круглосуточный режим работы инвестиционной площадки в веб версии Приват24. Теперь клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24.
40% украинцев не держат деньги в банках
Как показало исследование, 29% украинцев хранят в банках значительную часть своих сбережений: 13% - половину средств, 16% - даже больше. Еще 32% держат в банках лишь незначительную часть денег.
Топ-3 профессии, которые выбирают женщины в «мужских» отраслях.
Работодатели получают возможность подготовить специалисток для отраслей с дефицитом кадров. В топ-5 регионов по количеству привлеченных работодателей вошли Житомирская, Ровенская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Волынская области.
Также стало известно, решит ли быстрая иммиграция проблемы на рынке труда Украины.
В то же время большинство безработных в Украине соглашаются на зарплату менее 20 тысяч гривен.
Социальные выплаты с июля.
С 1 июля соцвыплаты в Украине будет администрировать Пенсионный фонд. Поэтому будут действовать определенные нововведения, которые должны упростить подачу заявок на соцпомощь и ускорить выплаты.
Стоимость транспортной карты.
С 1 июля 2025 г. в столице меняется стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. Обычная синяя транспортная карта обойдется в 96 гривен.
🚘 Кстати, Finance.ua рассказывает в новой статье, на что стоит обратить внимание при выборе автомобиля для семьи, почему в целом такой тип транспортного средства важен и что может предложить рынок Украины.

Авто для семьи: как выбрать и на что обратить внимание

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems