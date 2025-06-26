День финансов: государственный долг, изменения в законе о бухгалтерском учете и контроле за деятельностью банков — Finance.ua

День финансов: государственный долг, изменения в законе о бухгалтерском учете и контроле за деятельностью банков Сегодня 17:35

В четверг, 26 июня, стало известно, что происходило с экономикой в ​​июне и что изменилось в контроле за деятельностью банков.

Государственный долг Украины вырос на миллиард долларов

За май Украина увеличила госдолг на 1 млрд дол. Так, по состоянию на 31 мая 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 515,21 млрд грн, или 180,97 млрд дол. США. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Что происходило с экономикой в ​​июне.

В июне макроэкономическая ситуация в Украине оставалась относительно стабильной. Национальный банк не изменял учетную ставку, курс гривны сохранял умеренную стабильность, а промышленность демонстрировала признаки восстановления, несмотря на потери из-за войны. Об этом свидетельствует Месячный Экономический Мониторинг Украины за июнь 2025 г. от Института экономических исследований.

Новые санкции против граждан и компаний рф.

Австралия ввела новые санкции против граждан и компаний россии. В списке 37 лиц и 7 организаций.

Также Украина и Совет Европы заключили соглашение о создании спецтрибунала для россии.

Изменение контроля за деятельностью банков.

Национальный банк внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. Регулятор уточнил и дополнил требования к организации и порядку проведения НБУ плановых и внеплановых выездных проверок банков по вопросам наличного обращения.

Изменения в Законе о бухгалтерском учете.

Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Главное новшество — введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий, что является важным шагом к евроинтеграции и повышению прозрачности бизнеса. Также налоговая получила первые CbC-отчеты от иностранных юрисдикций — что нужно знать здесь.

ОВГЗ через Приват24.

ПриватБанк запустил круглосуточный режим работы инвестиционной площадки в веб версии Приват24. Теперь клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24.

40% украинцев не держат деньги в банках

Как показало исследование , 29% украинцев хранят в банках значительную часть своих сбережений: 13% - половину средств, 16% - даже больше. Еще 32% держат в банках лишь незначительную часть денег.

Топ-3 профессии, которые выбирают женщины в «мужских» отраслях.

Работодатели получают возможность подготовить специалисток для отраслей с дефицитом кадров. В топ-5 регионов по количеству привлеченных работодателей вошли Житомирская, Ровенская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Волынская области.

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В то же время большинство безработных в Украине соглашаются на зарплату менее 20 тысяч гривен.

Социальные выплаты с июля.

С 1 июля соцвыплаты в Украине будет администрировать Пенсионный фонд. Поэтому будут действовать определенные нововведения, которые должны упростить подачу заявок на соцпомощь и ускорить выплаты.

Стоимость транспортной карты.

С 1 июля 2025 г. в столице меняется стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. Обычная синяя транспортная карта обойдется в 96 гривен.

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