Податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій: що треба знати — Finance.ua

Податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій: що треба знати
Державна податкова служба України отримала перші міжнародні звіти за формою Country-by-Country (CbC) — їх вже подала 21 країна.
Про це повідомила пресслужба податкової.
Зазначимо, обмін CbC звітами відбувається через набрання чинності з 4 липня 2024 року Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами CbC (Multilateral Competent Authority Agreement — CbC MCAA). Тож виявлені недоліки передаються державам-партнерам відповідно до положень.
Навіщо це потрібно
CbC-звітність — один із інструментів міжнародного податкового контролю, що дозволяє відслідковувати діяльність транснаціональних груп компаній у розрізі країн.
Українські податківці використовують цю інформацію, щоб контролювати трансфертне ціноутворення, перевіряти звітність та виявляти податкові ризики.
На основі повідомлень про участь у міжнародних групах компаній (МГК) податкова служба визначає, хто з платників податків зобов’язаний подавати CbC-звіт.
Коли і як подавати звіт
- Платники, які здійснюють контрольовані операції, мають щорічно до 1 жовтня подавати повідомлення про участь у МГК.
- Сам звіт CbC подається не пізніше ніж через 12 місяців після завершення фінансового року, встановленого материнською компанією.
- Якщо фінансовий рік не визначено — звіт слід подати протягом 12 місяців після закінчення календарного року.
Що перевіряє ДПС
Податкова служба аналізує подані звіти на відповідність українському законодавству: перевіряє їх на повноту, точність і дотримання вимог Податкового кодексу. Якщо виявляють помилки чи неточності, платник отримає повідомлення з вимогою подати уточнення або пояснення — протягом 30 днів.
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Якщо Україна не має чинної угоди про автоматичний обмін (QCAA) з юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії, звіт CbC за 2024 рік має подавати український резидент самостійно. На кінець 2024 року така угода ще не діє, зокрема, з США, Канадою та Ізраїлем.
Штрафи за порушення
За неподання, несвоєчасне подання або надання недостовірної інформації у звітах CbC чи повідомленнях про участь у МГК передбачено штрафи згідно зі статтею 120 Податкового кодексу України — у розмірі 3% від суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація.
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