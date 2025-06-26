Податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій: що треба знати — Finance.ua

Податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій: що треба знати Сьогодні 16:38 — Казна та Політика

Податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій: що треба знати

Державна податкова служба України отримала перші міжнародні звіти за формою Country-by-Country (CbC) — їх вже подала 21 країна.

Про це повідомила пресслужба податкової.

Зазначимо, обмін CbC звітами відбувається через набрання чинності з 4 липня 2024 року Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами CbC (Multilateral Competent Authority Agreement — CbC MCAA). Тож виявлені недоліки передаються державам-партнерам відповідно до положень.

Навіщо це потрібно

CbC-звітність — один із інструментів міжнародного податкового контролю, що дозволяє відслідковувати діяльність транснаціональних груп компаній у розрізі країн.

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Українські податківці використовують цю інформацію, щоб контролювати трансфертне ціноутворення, перевіряти звітність та виявляти податкові ризики.

На основі повідомлень про участь у міжнародних групах компаній (МГК) податкова служба визначає, хто з платників податків зобов’язаний подавати CbC-звіт.

Коли і як подавати звіт

Платники, які здійснюють контрольовані операції, мають щорічно до 1 жовтня подавати повідомлення про участь у МГК.

Сам звіт CbC подається не пізніше ніж через 12 місяців після завершення фінансового року, встановленого материнською компанією.

Якщо фінансовий рік не визначено — звіт слід подати протягом 12 місяців після закінчення календарного року.

Що перевіряє ДПС

Податкова служба аналізує подані звіти на відповідність українському законодавству: перевіряє їх на повноту, точність і дотримання вимог Податкового кодексу. Якщо виявляють помилки чи неточності, платник отримає повідомлення з вимогою подати уточнення або пояснення — протягом 30 днів.

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Якщо Україна не має чинної угоди про автоматичний обмін (QCAA) з юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії, звіт CbC за 2024 рік має подавати український резидент самостійно. На кінець 2024 року така угода ще не діє, зокрема, з США, Канадою та Ізраїлем.

Штрафи за порушення

За неподання, несвоєчасне подання або надання недостовірної інформації у звітах CbC чи повідомленнях про участь у МГК передбачено штрафи згідно зі статтею 120 Податкового кодексу України — у розмірі 3% від суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація.

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