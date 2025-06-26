Податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій: що треба знати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій: що треба знати

Казна та Політика
45
Податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій: що треба знати
Податкова отримала перші CbC-звіти від іноземних юрисдикцій: що треба знати
Державна податкова служба України отримала перші міжнародні звіти за формою Country-by-Country (CbC) — їх вже подала 21 країна.
Про це повідомила пресслужба податкової.
Зазначимо, обмін CbC звітами відбувається через набрання чинності з 4 липня 2024 року Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами CbC (Multilateral Competent Authority Agreement — CbC MCAA). Тож виявлені недоліки передаються державам-партнерам відповідно до положень.

Навіщо це потрібно

CbC-звітність — один із інструментів міжнародного податкового контролю, що дозволяє відслідковувати діяльність транснаціональних груп компаній у розрізі країн.
Читайте також
Українські податківці використовують цю інформацію, щоб контролювати трансфертне ціноутворення, перевіряти звітність та виявляти податкові ризики.
На основі повідомлень про участь у міжнародних групах компаній (МГК) податкова служба визначає, хто з платників податків зобов’язаний подавати CbC-звіт.

Коли і як подавати звіт

  • Платники, які здійснюють контрольовані операції, мають щорічно до 1 жовтня подавати повідомлення про участь у МГК.
  • Сам звіт CbC подається не пізніше ніж через 12 місяців після завершення фінансового року, встановленого материнською компанією.
  • Якщо фінансовий рік не визначено — звіт слід подати протягом 12 місяців після закінчення календарного року.

Що перевіряє ДПС

Податкова служба аналізує подані звіти на відповідність українському законодавству: перевіряє їх на повноту, точність і дотримання вимог Податкового кодексу. Якщо виявляють помилки чи неточності, платник отримає повідомлення з вимогою подати уточнення або пояснення — протягом 30 днів.
Читайте також
Якщо Україна не має чинної угоди про автоматичний обмін (QCAA) з юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії, звіт CbC за 2024 рік має подавати український резидент самостійно. На кінець 2024 року така угода ще не діє, зокрема, з США, Канадою та Ізраїлем.

Штрафи за порушення

За неподання, несвоєчасне подання або надання недостовірної інформації у звітах CbC чи повідомленнях про участь у МГК передбачено штрафи згідно зі статтею 120 Податкового кодексу України — у розмірі 3% від суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація.
Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems