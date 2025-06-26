Державний борг України зріс на мільярд доларів — Finance.ua

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Державний борг України зріс на мільярд доларів

Казна та Політика
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Державний борг України зріс на мільярд доларів
Державний борг України зріс на мільярд доларів
За травень Україна збільшила держборг на 1 млрд грн. Так, станом на 31 травня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 515,21 млрд грн, або 180,97 млрд дол. США.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
З цієї суми:
  • зовнішній борг — 5 584,80 млрд грн (74,31% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 134,48 млрд дол. США;
  • внутрішній борг — 1 930,41 млрд грн (25,69%), або 46,48 млрд дол. США.
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Як зазначають у Мінфіні, протягом травня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 34,88 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1 млрд дол. США.
Державний борг України зріс на мільярд доларів
Показники держборгу України, зафіксовані Мінфіном, станом на 31.05.25:
  • загальний держборг — 7 239,17 млрд грн (96,33% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 174,32 млрд дол. США;
  • державний зовнішній борг — 5 387,51 млрд грн (71,69% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 129,73 млрд дол. США;
  • державний внутрішній борг становив 1 851,66 млрд грн (24,64% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 44,59 млрд дол. США.
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Гарантований державою борг України становив 276,04 млрд грн (3,67%), або 6,65 млрд дол. США, зокрема:
  • гарантований державою зовнішній борг — 197,29 млрд грн (2,63%), або 4,75 млрд дол. США;
  • гарантований державою внутрішній борг — 78,75 млрд грн (1,05%), або 1,90 млрд дол. США.
Нагадаємо, обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.
За матеріалами:
Finance.ua
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