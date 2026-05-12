День финансов: финмониторинг крупных покупок за наличные, отмывание 460 миллионов на «Династии», cashless в селах

Вторник, 12 мая. Госфинмониторинг решил проверять крупные покупки за наличные деньги, Укрпочта запустила безналичную оплату во всех населенных пунктах Украины, а НАБУ объявило новые подозрения в отмывании 460 млн грн на строительстве резиденций под Киевом.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного 🔥.

Финмониторинг крупных покупок за наличные деньги

Государственная служба финансового мониторинга начала анализировать крупные операции с наличными деньгами, которые используются для приобретения дорогостоящей недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента. Речь идет не о бытовых расходах или обычных сбережениях граждан, а о больших суммах, которые тратят на покупку дорогих активов.

Особое внимание будет уделено случаям, когда стоимость покупки не соответствует официальным доходам покупателя, а источник происхождения средств требует дополнительного подтверждения.

Цены на недвижимость

Согласно данным ЛУН, в мае 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы выросла. Больше всего добавил комфорт-класс, где цены за полгода увеличились на 6% в долларах и достигли 1200 $/м².

Как свидетельствует информация Dim. ria, в течение апреля количество объявлений на вторичном рынке росло по всей территории страны. По сравнению с мартом 2026 года наибольший рост стоимости двухкомнатных квартир зафиксирован в Ивано-Франковской и Николаевской областях — цены здесь прибавили 5%.

Топ областей по самой высокой средней стоимости двухкомнатной квартиры на вторичном рынке:

Киев — 123 000 $ (+7% в год);

Львовская область — 102 340 $ (+16% за год);

Закарпатская область — 90 000 $ (+14% в год).

❗ Миллионы украинцев даже не подозревают, что за их квартирой или домом «числится» долг, и однажды в почтовом ящике можно найти неприятный сюрприз на несколько тысяч гривен. Что делать в такой ситуации и как не попасть в ловушку штрафов, Finance.ua выяснял вместе с адвокатом, кандидатом юридических наук Анной Даниэль, управляющей Адвокатским бюро «Анны Даниэль»:

Cashless в селах

Укрпочта завершила подключение безналичной оплаты во всех населенных пунктах страны. Теперь рассчитаться банковской картой или смартфоном можно как в стационарных, так и в передвижных отделениях, в частности в селах, где нет банков, банкоматов или терминалов в магазинах.

Новые правила для международных посылок

Инициатива о внедрении в Украине новой модели налогообложения международных отправлений, предусмотренной законопроектами № 15112-Д и № 12360, вызвала активное обсуждение среди бизнеса и общественности. Как поясняет Министерство финансов, долг по начислению и уплате НДС (20%) возлагается на маркетплейс. Для гражданина процесс будет обычным. Детальнее о том, что изменится для украинцев, — читайте здесь

Элитное строительство под Киевом

Вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Позже они объявили Ермаку подозрение по делу о легализации 460 млн грн при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» в Козине в Киевской области.

Сегодня правоохранители сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, разоблаченной вчера на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах. Как свидетельствуют данные следствия, за 2021−2025 годы подозреваемые отмыли более 460 млн грн.

В то же время в НАБУ заявили , что президент Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании дела.

Билеты онлайн на пригородные рейсы

«Укрзализныця» расширила возможность покупки пригородных билетов в мобильном приложении на всю территорию страны. Раньше сервис работал только частично. По данным УЗ, в апреле был зафиксирован показатель покупки 15 тыс. билетов в день.

Учетная ставка НБУ

На фоне стремительного разворота инфляционной динамики и высоких проинфляционных рисков Национальному банку, вероятно, придется проводить более сдержанную процентную политику, чем прогнозировалось ранее. По мнению членов Комитета по монетарной политике, для сохранения контроля за инфляционными процессами и возврата инфляции на траекторию устойчивого замедления до 5% НБУ следует воздерживаться от снижения учетной ставки по меньшей мере до конца 2026 года и, вероятно, в начале 2027 года.

єЧерга на границе

С 12 мая 2026 года система будет автоматически проверять , имеет ли транспорт действующий международный страховой сертификат «Зеленая карта». Речь идет о коммерческих перевозчиках: если полис будет отсутствовать или недействителен, запись в очереди может быть отменена. Если на момент прибытия в пункт пропуска у транспортного средства не будет действующей «Зеленой карты», система автоматически аннулирует запись в очереди.

«Аэропортовое перемирие» с рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ЕС помочь договориться о взаимном отказе от ударов по аэропортам рф и Украины. По замыслу Киева, стороны должны воздержаться от ударов по аэропортам. Глава украинского внешнеполитического ведомства убежден, что россия также может быть заинтересована в такой договоренности, поскольку крупные российские аэропорты все чаще становятся целями украинских дальнобойных атак.

