День финансов: евроинтеграционные законы, курс гривны в 2024 году, последствия снижения внешней помощи Украине — Finance.ua
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День финансов: евроинтеграционные законы, курс гривны в 2024 году, последствия снижения внешней помощи Украине

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Пятница, 8 декабря. Чем грозит Украине снижение внешней помощи, и кому сейчас сложнее всего найти работу.
Чем грозит Украине снижение внешней помощи. В Dragon Capital прогнозируют, что уменьшение международной помощи в 2024 году может привести к повышению налогов и девальвации гривны. В то же время Киев сможет получить все 40 млрд долларов, хотя не исключается задержка в начале года.
  • Кстати, как пишет Reuters, Байден готов пойти на значительные уступки, чтобы Сенат проголосовал за помощь Украине.
  • В то же время Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря рассмотрит вопрос о втором пересмотре Программы расширенного финансирования EFF. Одобрение позволит выплатить Украине транш в 900 млн долларов.
Депутаты приняли три евроинтеграционных закона. Верховная Рада отменила ограничение полномочий НАПК по проверке активов государственных служащих, которые уже прошли проверку, а также по поводу проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы. Также Рада проголосовала за законопроект по увеличению численности Национального антикоррупционного бюро. Кроме того, депутаты приняли закон о независимости САП, но сохранили в нем действие «правок Лозового».
  • Правительство одобрило законопроект о лоббировании с доработками, учитывающими предложения общественности и комментарии Министерства юстиции, он необходим для открытия переговоров з ЕС.
Новый пакет санкций. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против российских граждан и компаний. Список содержит 185 физических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
  • Великобритания на 17 позиций расширила санкции против беларуси.
Курс гривны и рост экономики в 2024 году. Компания ICU прогнозирует рост ВВП на 5% при курсе гривны 40,7 UAH/USD в 2024 году. В то же время ожидается, что в 2024 году появится ряд новых вызовов, едва ли не наибольший из которых — это риски, связанные с объемами и устойчивостью внешней финансовой поддержки Украины.
  • Глава НБУ Андрей Пышный также сообщил, что Нацбанк предпримет дальнейшие шаги для отмены ограничений на валютном рынке, если ситуация с курсом доллара к гривне и ценами будет стабильной.
Конкуренция среди соискателей. Аналитики Work.ua сообщили, что впервые за 2023 год конкуренция среди соискателей увеличилась. Наибольшее количество откликов получают работодатели в Киевской, Харьковской, Винницкой, Волынской и Львовской областях. Конкуренция за вакансии айтишников более чем в 20 раз выше средней на рынке труда.
Закрытие бизнеса. За период с марта 2022 по ноябрь 2023 года в Украине начали процесс закрытия 6482 компании. В этом году в среднем за месяц прекращают работу 479 бизнесов. Чаще всего закрываются общественные организации. На втором месте компании оптовой торговли, а замыкают антитоп компании в сфере сельского хозяйства.
По материалам:
Finance.ua
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